HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 OUT: Check Stream Wise Toppers, And Pass Percentage Here

HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 OUT: The Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) has released the HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 along with the result on May 4. The board has announced stream-wise toppers for Science, Commerce, and Arts, along with key performance statistics. This year, a total of 81,417 students appeared for the examination, out of which 74,637 students passed successfully. In the Science Stream, Shayla Kashyap secured Rank 1 with 99% Marks, In the Commerce stream, Yashsvani Chauhan, Krishika, and Ayan secured Rank 1 with 98.2% marks.
In the Arts stream, Anshit Kumar secured Rank 1 with 99.2% marks. Candidates can now check the names, ranks, and marks of top-performing students. The Class 12 examinations were conducted from March 3 to April 1, 2026. Detailed toppers data and pass percentage are provided below as officially released.
HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 for Science Stream
HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 for Science Stream
Rank 1 (99%)
- Shayla Kashyap
Rank 2 (98.6%)
- Sanchita Dhiman
- Kashi Sharma
Rank 3 (98.4%)
- Tamanna Sharma
- Nitin Kumar
- Vaishali Thakur
Rank 4 (98.2%)
- Smile Khan
- Shagun Dhiman
- Ridhima Thakur
- Aksh Sharma
- Riya Dewan
Rank 5 (98%)
- Aarav Sharma
- Anisha Attri
- Devangi
- Komal
- Shourya Bhardwaj
Rank 6 (97.8%)
- Ashutosh Kumar
- Ripanshu Choudhary
- Anshika Thakur
- Ridhima Sharma
- Prachi Malasi
Rank 7 (97.6%)
- Anvi
- Aakriti Bhardwaj
- Shivam Sharma
- Ishita
- Aniket Sharma
- Rank 8 (97.4%)
- Kanika Rana
- Payal
- Muskan Sharma
Rank 9 (97.2%)
- Prakriti Sharma
- Deepika Thakur
- Avni Joshi
- Pratyaksh Sharma
- Gaurav
- Vastika Sharma
- Rushil Sood
- Ritika
- Priya Thakur
Rank 10 (97%)
- Nishu Bala
- Mannat Thakur
- Smriti Thakur
- Raziya Koundal
- Pratyush Sharma
- Ananya Sharma
- Suhani Sharma
- Tanisha
- Anchal Verma
- Vaidehi Sharma
- Ashima Rana
HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 for Commerce Stream
Rank 1 (98.2%)
- Yashsvani Chauhan
- Krishika
- Ayan
Rank 2 (97.8%)
- Anjali
- Muskan
- Jahanvi
Rank 3 (97.6%)
- Ridhima
- Muskan Thakur
- Akshima Pathania
Rank 4 (97.4%)
- Gunjan
- Radhika Sharma
- Rank 5 (97.2%)
- Kritika Sharma
- Tarushi
Rank 6 (97%)
- Aditi
- Divya
- Sagar Sepehiya
- Adrija Avasthi
- Shilpa Kalsi
Rank 7 (96.8%)
- Kusum Lata
- Ishika
- Utkarsh Kaundal
- Sai Nirmit
- Anshul
- Aanshika
Rank 8 (96.6%)
- Vanshika
- Ankita Choudhary
- Sejal Kataria
- Navya Dasta
- Shaina
Rank 9 (96.4%)
- Mannat Modgil
- Komal Sharma
- Rank 10 (96.2%)
- Ishita Modgil
- Anshika
- Shruti Devi
- Simran
- Simranjeet Kaur
HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 for Arts Stream
Rank 1
- Anshit Kumar: 99.2% (496 marks)
Rank 2
- Arushi: 99% (495 marks)
Rank 3
- Shamya Barjatya: 98.8% (494 marks)
Rank 4
- Gouri Sharma: 98.6% (493 marks)
- Rank 5
- Prakriti: 98.4% (492 marks)
Rank 6 (Multiple Students: 98.2%)
- Tanuja Kumari
- Shaveta
- Shrey Thakur
- Hompal
- Manshvi Bhardwaj
- Garima
- Yatee
Rank 7 (98%)
- Jatin Kumar
- Nitin Rana
- Trisha Thakur
Rank 8 (97.8%)
- Akarshita
- Nikita Sharma
- Jyoti
- Ruchika
- Samridhi
- Mouli Thakur
Rank 9 (97.6%)
- Neha Devi
- Shivani
- Samiksha
- Apurva
- Shraddha Sharma
- Ritika Pathania
- Poonam Thakur
- Shagun Thakur
Rank 10 (97.4%)
- Tejasvini Sharma
- Ananya Gupta
- Sneha
- Kapil Thakur
- Mehak Kapoor
- Ishta
- Malvika
Students are advised to check HPBOSE Class 12 Toppers List 2026 and review the detailed merit data