Advertisement

HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 OUT: Check Stream Wise Toppers, And Pass Percentage Here

HPBOSE Class 12 Toppers List 2026 released. Check stream-wise toppers, ranks, and pass percentage details for Science, Commerce, and Arts here.

Read Time: 2 mins
Share
HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 OUT: Check Stream Wise Toppers, And Pass Percentage Here
HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 has been released on May 4.

HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 OUT: The Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) has released the HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 along with the result on May 4. The board has announced stream-wise toppers for Science, Commerce, and Arts, along with key performance statistics. This year, a total of 81,417 students appeared for the examination, out of which 74,637 students passed successfully. In the Science Stream, Shayla Kashyap secured Rank 1 with 99% Marks, In the Commerce stream, Yashsvani Chauhan, Krishika, and Ayan secured Rank 1 with 98.2% marks.

In the Arts stream, Anshit Kumar secured Rank 1 with 99.2% marks. Candidates can now check the names, ranks, and marks of top-performing students. The Class 12 examinations were conducted from March 3 to April 1, 2026. Detailed toppers data and pass percentage are provided below as officially released.

HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 for Science Stream

HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 for Science Stream
Rank 1 (99%)

  • Shayla Kashyap

Rank 2 (98.6%)

  • Sanchita Dhiman
  • Kashi Sharma

Rank 3 (98.4%)

  • Tamanna Sharma
  • Nitin Kumar
  • Vaishali Thakur

Rank 4 (98.2%)

  • Smile Khan
  • Shagun Dhiman
  • Ridhima Thakur
  • Aksh Sharma
  • Riya Dewan

Rank 5 (98%)

  • Aarav Sharma
  • Anisha Attri
  • Devangi
  • Komal
  • Shourya Bhardwaj

Rank 6 (97.8%)

  • Ashutosh Kumar
  • Ripanshu Choudhary
  • Anshika Thakur
  • Ridhima Sharma
  • Prachi Malasi

Rank 7 (97.6%)

  • Anvi
  • Aakriti Bhardwaj
  • Shivam Sharma
  • Ishita
  • Aniket Sharma
  • Rank 8 (97.4%)
  • Kanika Rana
  • Payal
  • Muskan Sharma

Rank 9 (97.2%)

  • Prakriti Sharma
  • Deepika Thakur
  • Avni Joshi
  • Pratyaksh Sharma
  • Gaurav
  • Vastika Sharma
  • Rushil Sood
  • Ritika
  • Priya Thakur

Rank 10 (97%)

  • Nishu Bala
  • Mannat Thakur
  • Smriti Thakur
  • Raziya Koundal
  • Pratyush Sharma
  • Ananya Sharma
  • Suhani Sharma
  • Tanisha
  • Anchal Verma
  • Vaidehi Sharma
  • Ashima Rana

HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 for Commerce Stream

Rank 1 (98.2%)

  • Yashsvani Chauhan
  • Krishika
  • Ayan

Rank 2 (97.8%)

  • Anjali
  • Muskan
  • Jahanvi

Rank 3 (97.6%)

  • Ridhima
  • Muskan Thakur
  • Akshima Pathania

Rank 4 (97.4%)

  • Gunjan
  • Radhika Sharma
  • Rank 5 (97.2%)
  • Kritika Sharma
  • Tarushi

Rank 6 (97%)

  • Aditi
  • Divya
  • Sagar Sepehiya
  • Adrija Avasthi
  • Shilpa Kalsi

Rank 7 (96.8%)

  • Kusum Lata
  • Ishika
  • Utkarsh Kaundal
  • Sai Nirmit
  • Anshul
  • Aanshika

Rank 8 (96.6%)

  • Vanshika
  • Ankita Choudhary
  • Sejal Kataria
  • Navya Dasta
  • Shaina

Rank 9 (96.4%)

  • Mannat Modgil
  • Komal Sharma
  • Rank 10 (96.2%)
  • Ishita Modgil
  • Anshika
  • Shruti Devi
  • Simran
  • Simranjeet Kaur

HPBOSE Class 12th Toppers List 2026 for Arts Stream

Rank 1

  • Anshit Kumar: 99.2% (496 marks)

Rank 2

  • Arushi: 99% (495 marks)

Rank 3

  • Shamya Barjatya: 98.8% (494 marks)

Rank 4

  • Gouri Sharma: 98.6% (493 marks)
  • Rank 5
  • Prakriti: 98.4% (492 marks)

Rank 6 (Multiple Students: 98.2%)

  • Tanuja Kumari
  • Shaveta
  • Shrey Thakur
  • Hompal
  • Manshvi Bhardwaj
  • Garima
  • Yatee

Rank 7 (98%)

  • Jatin Kumar
  • Nitin Rana
  • Trisha Thakur

Rank 8 (97.8%)

  • Akarshita
  • Nikita Sharma
  • Jyoti
  • Ruchika
  • Samridhi
  • Mouli Thakur

Rank 9 (97.6%)

  • Neha Devi
  • Shivani
  • Samiksha
  • Apurva
  • Shraddha Sharma
  • Ritika Pathania
  • Poonam Thakur
  • Shagun Thakur

Rank 10 (97.4%)

  • Tejasvini Sharma
  • Ananya Gupta
  • Sneha
  • Kapil Thakur
  • Mehak Kapoor
  • Ishta
  • Malvika

Students are advised to check HPBOSE Class 12 Toppers List 2026 and review the detailed merit data

Show full article

Track Education News, Exam updates , Campus, Study Abroad related news live on NDTV.com

Follow us:
HPBOSE Class 12 Toppers List 2026, HPBOSE Toppers List 2026, Himachal Pradesh Class 12 Result 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com