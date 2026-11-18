School Assembly News Headlines (November 19): From a major security operation in Jammu and Kashmir to high-stakes diplomacy involving the US, China and Russia, the headlines for November 19 capture a world moving quickly across politics, security, technology and sport. At home, India is dealing with terrorism, infrastructure accidents, court cases, and major investments in renewable energy; abroad, global leaders are meeting in China amid rising tensions in West Asia.

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