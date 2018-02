Happy Valentine's Day 2018: Romantic Shayari, SMS, Wishes, Messages To Send Your Beloved

We've listed down some romantic shayari that you can share with your partner on Valentine's Day on messages, SMS or on WhatsApp:

It's Valentine's Day and loved up couples world over are expressing their affection for their better halves. While there are several ways to convey your love for that someone special on Valentine's Day , nothing can beat the charm of words. Yes, it is nice to get a bouquet of roses or a thoughtful gift from your partner but the joy of a heartfelt poem is something else. This Valentine's Day , along with chocolates, flowers and the usual gifts, surprise your companion with a couplet from Mirza Ghalib or some profound shayari. Send it as a message or even better, read the shayari to them in person and see them melt into a puddle. Happy tears guaranteed!Unke dekhe se jo aa jaati hai chehre pe raunak... Woh samajhte hain ki beemar ka haal achha hai. Happy Valentine's Day!Badi lambi guftagu karni hai... Tum aana poori zindagi le kar. Happy Valentine's Day!Dil ki kitab me gulab unka tha,Raat ki neend me khwab unka tha,Kitna pyar karte ho jab hum ne puchha,Mar jayenge tumhare bina, yeh jawab unka tha.Happy Valentine's Day!Aapke aane se zindagi kitni khoobsurat hai,Ddil mein basi hai jo wo aapki hi surat hai,Door jaana nahi humse kabhi bhulkar bhi,Humein har kadam par aapki zarurat hai.Happy Valentine's Day!Bas ek chhoti si haan kar do,Hamare naam iss tarah sara jahan kar do,Woh mohabbatain jo tumare dil mein hain,Un ko zuban par lao aur bayan kar do!Happy Valentine's Day!Ehsaas ke daman mein aansu girakar to dekho,Pyar kitna sachcha hain aazman kar to dekho,Tumko bhulkar kya hogi is dil ki halat,Kisi aaine par patthar girakar to dekho.Happy Valentine's Day!Lafzon mein kya taarif karun aapki,Aap lafzon mein kaise sama paoge,Jab log hamare pyar ke baare me puchhenge,Meri aankhon mein jaaneman sirf tum nazar aaoge.Happy Valentine's Day!Hum toh fanah ho gaye uski aankhen dekh kar, Ghalib, na jane woh aaina kaise dekhte honge. Happy Valentine's Day!Dil unke liye hi machalta haiThokar khata hai aur sambhalta haiKisi ne iss kadar kar liya hai dil par kabzaDil mera hai par unke liye dhadakta hai.Happy Valentine's Day! Ek baar muskura ke keh do humse pyaar hai tumko,Ek bar ye bata do ke hamara intezaar hai tumko,Jindagi bhar karenge aapse hi hum ulfat bas,Kaho ki hamari iss baat ka ikthiyaar hai tumko.Happy Valentine's Day!Patta patta, boota boota, haal hamara jaane hai,Jaane na jaane gul hi na jaane, bagh to saraa jaane hai.Happy Valentine's Day!Tujhe palkon pe bithane ko jee chahta hai,Teri bahon se lipatne ko jee chahta hai,Khoobsurti ki intehaa hai tu,Tujhe zindagi mein basaane ko jee chahta hai.Happy Valentine's Day!