Sunita Ahuja Had A Breakdown After "Childhood Crush" Dharmendra's Hospitalisation: "<i>Main Itna Royi Hoon</i>"

On Tuesday this week, Govinda was admitted to CritiCare Hospital in suburban Juhu after he fell unconscious. The 61-year-old actor fainted at home due to disorientation, his friend and legal advisor Lalit Bindal told NDTV. In her latest YouTube vlog, Sunita Ahuja has now shared Govinda's latest health update with fans. She also spoke about how Dharmendra's hospitalisation deeply affected her, as he was her childhood crush.
What's Happening
- A fan asked Sunita Ahuja about a special memory she had of Dharmendra. She revealed that she had a breakdown when she heard the actor was in the ICU. She also disclosed that Dharmendra was her childhood crush.
- Sunita Ahuja added, "Oh my god! Woh toh mere jaan hain, Dharam ji. Unke saath mein show kiya tha, hum dono ne dance bhi kiya tha. Mere childhood crush hai! Aur mujhe itne pasand hain. Main jab wapas aayi hun Dubai se, udhar jab mujhe khabar mila ki woh ICU mein hain, aap vishwas nahi karoge, main event mein jaa rahi thi, main itna royi hun. Meri daughter ka phone aaya, main itna royi ki mera haalat kharab ho gaya."
- She continued, "Aur main jab airport bhi aayi, toh mujhe media ne poocha, toh maine bola nahi, 'Maata rani se main pukaare jaa rahi hun ki maata rani unko swasth rakhein, mast rakhein'. Maine yeh bhi bola 'Punjabi hain, kabhi haar nahi maanenge'. Humaare film industry ke He-Man ek hi hain, woh hain Dharam ji. Bhagwan unko 100 saal ki umar de, meri bhi umar Bhagwan unko de dein. Main toh yahi chahti hun, kyunki humaare poore industry mein unse zyaada sundar, unse zyaada seedha koi aadmi nahi hai. Main humesha chahti hun Dharam ji ko meri umar lag jaaye. Lots and lots of love, Dharam ji, I love you a lot."
On Govinda's Health
Speaking about Govinda's health after his discharge from hospital, Sunita Ahuja shared that he is absolutely fine.
She said, "Govinda sir ek dum fit hain. Woh apni nayi picture ke liye, Duniyadari ke liye workout over kar rahe the. Toh mujhe... main aayi hun abhi, mujhe pata chala hai ki unka health... maine abhi unka interview bhi dekha ki unka, woh overworkout ki wajah se fatigue ho gaye. But woh fit hain ek dum. Tension mat kariye."
In A Nutshell
Sunita Ahuja opens up about how deeply she was affected when Dharmendra was hospitalised earlier this week. She also shared updates on Govinda's health, who was recently discharged.
