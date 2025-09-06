Top 100 State-Wise MBA Colleges Based On NIRF Rankings 2025

NIRF Rankings 2025: IIM Ahmedabad secured the first position for the six consecutive year.
The National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2025 has placed the Indian Institute of Management (IIM) Ahmedabad at the top among management institutions in the country. With a score of 83.2, IIM Ahmedabad retains its reputation as a leading destination for management aspirants aiming for strong placements and career opportunities.
IIM Bangalore holds the second position with a score of 81.5, followed by IIM Kozhikode, IIT Delhi, and IIM Lucknow, in the top five. XLRI – Xavier School of Management, Jamshedpur, ranked 10th in this year's list.
Here's the state-wise list of the top 100 management colleges in India as per NIRF Rankings 2025:
Gujarat
- IIM Ahmedabad - Rank 1 (Score 83.29)
- MICA, Ahmedabad - Rank 33
- Nirma University, Ahmedabad - Rank 53
- Institute of Rural Management Anand (IRMA) - Rank 54
- Pandit Deendayal Energy University, Gandhinagar - Rank 89
Karnataka
- IIM Bangalore - Rank 2 (Score 81.56)
- TA Pai Management Institute, Manipal - Rank 39
- Christ University, Bengaluru - Rank 57
- Alliance University, Bengaluru - Rank 71
- Jain University, Bengaluru - Rank 73
Kerala
- IIM Kozhikode - Rank 3 (Score 79.85)
- Cochin University of Science and Technology - Rank 82
- NIT Calicut - Rank 85
- Rajagiri Business School, Cochin - Rank 91
Delhi (NCT)
- IIT Delhi - Rank 4
- Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) - Rank 17
- Jamia Millia Islamia - Rank 28
- IMI Delhi - Rank 40
- Fore School of Management - Rank 59
- New Delhi Institute of Management - Rank 86
- Jamia Hamdard - Rank 87
- Jagan Institute of Management Studies - Rank 90
- Guru Gobind Singh Indraprastha University - Rank 76
Uttar Pradesh
- IIM Lucknow - Rank 5
- IIT Kanpur - Rank 27
- IMT Ghaziabad - Rank 30
- Jaipuria Institute of Management, Noida - Rank 41
- Amity University, Noida - Rank 49
- Banaras Hindu University, Varanasi - Rank 60
- BIMTECH, Greater Noida - Rank 61
- Jaipuria Institute of Management, Lucknow - Rank 67
- Aligarh Muslim University - Rank 69
- BBAU Lucknow - Rank 79
- University of Lucknow - Rank 100
- MMMUT Gorakhpur - Rank 83
Maharashtra
- IIM Mumbai - Rank 6
- IIT Bombay - Rank 14
- S.P. Jain Institute of Management & Research - Rank 20
- NMIMS, Mumbai - Rank 24
- IIM Nagpur - Rank 25
- K.J. Somaiya Institute of Management, Mumbai - Rank 65
- Welingkar Institute of Management, Mumbai - Rank 75
- IMT Nagpur - Rank 99
West Bengal
- IIM Calcutta - Rank 7
- IIT Kharagpur - Rank 12
- IMI Kolkata - Rank 42
Madhya Pradesh
- IIM Indore - Rank 8
- ABV IIITM Gwalior - Rank 93
Haryana
- Management Development Institute (MDI), Gurugram - Rank 9
- IIM Rohtak - Rank 19
- Great Lakes Institute of Management, Gurgaon - Rank 50
- BML Munjal University, Gurgaon - Rank 77
Jharkhand
- XLRI Jamshedpur - Rank 10
- IIM Ranchi - Rank 18
- IIT (ISM) Dhanbad - Rank 48
- BIT Mesra, Ranchi - Rank 97
Tamil Nadu
- IIT Madras - Rank 13
- IIM Tiruchirappalli - Rank 16
- Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore - Rank 26
- Great Lakes Institute of Management, Chennai - Rank 37
- Loyola Institute of Business Administration, Chennai - Rank 55
- SRM Institute of Science and Technology, Chennai - Rank 56
- NIT Tiruchirappalli - Rank 57
- Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai - Rank 63
- Thiagarajar School of Management, Madurai - Rank 80
- PSG College of Technology, Coimbatore - Rank 84
- Anna University, Chennai - Rank 88
- Bharathidasan Institute of Management, Tiruchirappalli - Rank 96
Chhattisgarh
IIM Raipur - Rank 15
Rajasthan
- IIM Udaipur - Rank 21
- MNIT Jaipur - Rank 62
- Manipal University Jaipur - Rank 81
- IIT Jodhpur - Rank 98
Uttarakhand
- IIT Roorkee - Rank 22
- IIM Kashipur - Rank 23
- UPES, Dehradun - Rank 36
- Graphic Era University, Dehradun - Rank 52
Andhra Pradesh
- IIM Visakhapatnam - Rank 29
- Koneru Lakshmaiah Education Foundation (KL University), Vaddeswaram - Rank 70
Bihar
IIM Bodh Gaya - Rank 31
Punjab & Chandigarh
- Chandigarh University - Rank 32
- Lovely Professional University, Phagwara - Rank 44
- Thapar Institute of Engineering & Technology, Patiala - Rank 46
- IIM Amritsar - Rank 64
- Chitkara University, Rajpura - Rank 78
- Panjab University, Chandigarh - Rank 92
Odisha
- IIM Sambalpur - Rank 34
- XIM University, Bhubaneswar - Rank 45
- KIIT University, Bhubaneswar - Rank 68
- IMI Bhubaneswar - Rank 94
- Siksha 'O' Anusandhan, Bhubaneswar - Rank 66
Jammu And Kashmir
- IIM Jammu - Rank 35
Meghalaya
- IIM Shillong - Rank 38
Goa
Goa Institute of Management (GIM) - Rank 43
Telangana
- ICFAI Foundation for Higher Education, Hyderabad - Rank 46
- IMT Hyderabad - Rank 72
- MANAGE Hyderabad - Rank 95
Himachal Pradesh
IIM Sirmaur - Rank 51