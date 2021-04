Shubho Nabo Barsho: PM Modi Tweets On Poila Boishakh Today

Poila Boishakh 2021: PM Modi greeted Bengalis across the world on Poila Boishakh today

Prime Minister Narendra Modi greeted Shubho Nabo Barsho on Bengali New Year Poila Boisakh today. "My heartfelt greetings to Bengalis in India and acoss the world...," PM Modi posted on Twitter. The Bengali year 1428 begins on Pohela Boishakh 2021. Poila Boisakh or Pohela Boishakh is the first day of the month of Boishakh in the Bengali calendar. Union Home Minister Amit Shah wished happiness, peace and prosperity on Poila Boishakh.

Greetings on Poyla Boishakh.



Shubho Nabo Barsho! pic.twitter.com/ctH3S5WcMb — Narendra Modi (@narendramodi) April 15, 2021

Shubho Nabo Barsho!



আসন্ন মঙ্গলময় উৎসব পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে আমার সকল বাঙালী বন্ধুদের জানাই অগ্রিম আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ঈশ্বরের কাছে কামনা করি এই নতুন বছর প্রত্যেকের জীবনে বয়ে আনুক আনন্দ,শান্তি এবং সমৃদ্ধি।শুভ নববর্ষ! — Amit Shah (@AmitShah) April 15, 2021

Shubho Nabo Barsho wishes, messages and greetings are flooding Twitter. Here are a few of the wonderful Poila Boishakh messages:

“Shubho Nobo Borsho” to all Bengalis this Poila Boishakh! pic.twitter.com/sPlizUtYXv — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 15, 2021

Shubho Nabo Barsho!