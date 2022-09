Shanaya Kapoor Shares A Pic With Cousins Janhvi, Khushi And Anshula On Her Grandmother's Birthday

Shanaya Kapoor shared this image. (courtesy: shanayakapoor02)

The Kapoor family is celebrating Nirmal Kapoor's birthday today. Nirmal Kapoor is the mother of film producer Boney Kapoor and actors Anil and Sanjay Kapoor. On her 88th birthday today, Shanaya Kapoor shared a beautiful picture on her Instagram stories that featured herself with her cousins Janhvi, Khushi and Anshula Kapoor. In the picture, the Kapoor sisters can be seen posing with their grandmother Nirmal Kapoor. Shanaya Kapoor shared two pictures on her Instagram stories. The first picture featured her and her grandmother. In which, both can be seen sporting green outfits. Shanaya can be seen wearing a green saree while her grandmother can be seen wearing green ethnic wear. She captioned the picture, "Happy birthday Dadi" with a white heart.

In the second picture, which features the Kapoor sisters and Nirmal Kapoor, Janhvi can be seen wearing a green saree, while Khushi Kapoor is sporting a pink outfit. Shanaya and Nirmal Kapoor can be seen in the same green outfits. Whereas, Arjun Kapoor's sister, Anshula can be seen wearing a light green outfit.

Check out Shanaya's posts here:

Other than Shanaya Kapoor, Sonam Kapoor, Anil Kapoor and Arjun Kapoor too shared birthday posts for Nirmal Kapoor.

Check out their posts here:

On the work front, Shanaya Kapoor is all set to make her Bollywood debut with Shashank Khaitan's film Bedhadak.

Shanaya's cousin sister Janhvi Kapoor is already an actor in the Hindi film industry.

Meanwhile, her other cousin, Khushi Kapoor is also preparing for her Bollywood debut. She will be seen in Zoya Akhtar's film The Archies.

Both Janhvi and Khushi Kapoor are the daughers of film producer Boney Kapoor and late actor Sridevi.

Arjun and Anshula Kapoor are also the children of Boney Kapoor, with his first wife Mona Shourie Kapoor.

Shanaya Kapoor is the daughter of actor Sanjay Kapoor and the Fabulous Lives Of Bollywood Wives star Maheep Kapoor.