Today's headlines cover trade, diplomacy, safety, and the power of young talent.
School Assembly News Headlines (November 25): From a landmark India-EU trade pact to a record-breaking innings by a 15-year-old cricketer, today's headlines cover trade, diplomacy, safety, and the power of young talent.
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