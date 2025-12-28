School Assembly News Headlines (December 29): Top National, World, Sports, Education Updates

School Assembly News Headlines: Advised To Move To Bunkers During Op Sindoor
School Assembly News Headlines Today (December 29): Morning is the right time to update yourself on the latest developments across key sectors. Staying informed about national, international, sports, and education news sharpens your thinking and helps you become an aware and responsible citizen. Here is a quick bulletin for the school assembly, featuring the top stories making headlines on December 29, 2025.
Top National Headlines (December 29)
- A "Godse" Remark As Congress Divided Over Digvijaya Singh's "RSS-BJP" Post
- Propaganda Debunked, Bangladesh Still Tries To Pin Murder On India
- Humayun Kabir's Son Detained For Slapping On-Duty Cop In Father's Security
- Zepto Files Confidential IPO Papers With SEBI, Eyes Rs 11,000 Crore Via Issue
- National Conference MP Among Leaders Under House Arrest Over Reservation Protest
- 8 Wagons Of Goods Train Derail In Bihar, Disrupts Interstate Rail Traffic
- PM Modi Praises Youth-Driving Development In 2025's Last 'Mann Ki Baat' Address
- UP Government Launches AI-Based App "YAKSH" To Strengthen Policing In State
- Watch: Gurugram Society Uses Rooftop Sprinklers To Create Artificial Rain Amid Pollution Crisis
Top World Headlines (December 29)
- Pak President Admits He Was Advised To Move To Bunkers During Op Sindoor
- Elon Musk Reacts To Indian-Origin Man's Death After 8-Hour Wait In Hospital
- US Calls Bangladeshi Hindu Man's Lynching "Horrific", Congressman Slams "Acts Of Bigotry"
- Indian-Origin Tech CEO Says His AI Startup Is Being Blackmailed To Extort $3 Million
- Myanmar Junta Holds Elections After 5 Years Of Civil War
Top Sports Headlines (December 29)
- On Reports Of BCCI Meeting India Great VVS Laxman For Head Coach Post, Big Details Emerge
- Joe Root Joins Elite List Of Batters As England Register Historic Win In 4th Ashes Test
- Watch: Magnus Carlsen Pushes Cameraman After Losing FIDE World Rapid Championship Match
- Fan Gets Rs 1.07 Crore For Taking MI Star Ryan Rickelton's One-Handed 'Catch' In SA20 Contest vs Durban's Super Giants
Top Education News (December 29)
- Delhi Government Reopens Online Professional Development Courses For Teachers
- MYAS Launches Internship Scheme Worth Crores To Train 452 Young Professional