School Assembly Headlines (November 17): Top National, International News

These stories offer students a quick window into the major events.
School Assembly News Headlines (November 17): From counter-terror operations in Jammu and Kashmir to a rare US-China-Russia summit, today's headlines show how security, diplomacy, technology, and public safety are shaping India and the world.
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