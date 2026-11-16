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School Assembly Headlines (November 17): Top National, International News

Today's top headlines cover counter-terror operations in Jammu and Kashmir to a rare US-China-Russia summit.

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School Assembly Headlines (November 17): Top National, International News
These stories offer students a quick window into the major events.
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School Assembly News Headlines (November 17): From counter-terror operations in Jammu and Kashmir to a rare US-China-Russia summit, today's headlines show how security, diplomacy, technology, and public safety are shaping India and the world.

Top National News

  • Lashkar Terrorist Killed In J&K Encounter, Another Trapped, Op Underway
  • Ties With ASEAN At Heart Of Act East Policy: PM As He Emplanes For Philippines
  • Priyanka Gandhi To Lead Seat Talks With Akhilesh Yadav's Party For UP Polls: Sources
  • Will Get Squadron Of Upgraded LCA Tejas Mark 1A This Fiscal: Air Force Chief
  • INDIA Bloc Wants Poll Body To Answer 48 Questions, Seeks Top Court Approval
  • Bittu Tabahi Says Repeated River Clean-Up Efforts Took A Toll On His Health, Shows Infected Hands
  • Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan Receive Death Threats From Gangster Goldy Dhillon
  • 'Uddhav Thackeray Unreachable, Ajit Pawar Worked During Covid': Amit Shah
  • Kerala High Court Seeks Review Of Juvenile Age, Suggests Lowering It To 16
  • 2 Convicts In Bilkis Bano Case Get Bail From Supreme Court After 17 Years In Jail
  • Yamuna Water Quality Deteriorates At 3 Key Locations In Delhi In September: Report
  • 14 Arrested After Examination Cheating Racket Busted In Jammu

Top International News

  • US Sends 3rd Aircraft Carrier To Middle East Day After Iran Attacks Bahrain
  • First Ever US-China-Russia Trilateral Summit On Thursday
  • Team Trump Needs Billions To Replace 50-Year-Old US Air Traffic System
  • US To Name Nvidia, Over 2 Dozen AI Firms 'National Champions': Report
  • Months Before Nvidia Row, US Urged Indonesia To Raid Megaspeed Unit: Report
  • "Will Find You": Iran Threatens 2 US Officers Who "Ordered" Minab Attack
  • Elon Musk, Uber Co-Founder Among 1.58 Lakh Backing Jensen Huang As Nvidia CEO
  • Oil Tanker On Fire After Being Hit By "Unknown Projectile" In Hormuz Strait
  • 11 Dead, Over A Dozen Injured As Fire Rips Through Buildings In Thailand
  • 'He Had No Intention Of Keeping His Word': Joe Biden's Take On Benjamin Netanyahu
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