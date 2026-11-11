School Assembly Headlines (November 12): Top National, International, Sports News

Today's News Bulletin: November 12's headlines bring India and the world into focus.
School Assembly News Headlines (November 12): From security concerns in Jammu and Kashmir to international developments and major cricket updates, November 12's headlines bring India and the world into focus. Here's a quick roundup of national, international, and sports news to help students prepare for the morning assembly and spark meaningful classroom discussions.
Top National News
- Terrorists Fire At Security Personnel In J&K's Kulgam
- Terror Attack On J&K CRPF Camp, 3 Security Personnel Injured In Leg, Spine
- Nearly 30 Rounds Fired In 15 Seconds: Terror Attack On CRPF Camp On Camera
- Ex-Vice President Jagdeep Dhankhar Collapses During Walk, Hospitalised
- 'List Measures To Stop Digital Arrests, Cybercrimes': Top Court To WhatsApp
- 1.48 Billion And Counting: Delhi Billboard Showing India's Population Goes Viral
- Jagan Reddy's Ex-Loyalist Launches New Party In Andhra Pradesh
- Air Pollution Is As Big A Public Health Emergency As COVID: Former WHO Chief
- Air India Flight Issues Hijack Alert Just Before Take-Off At Kolkata Airport
- Kerala Mental Health Centres To Be Called 'Institute For Happiness, Wellness'
- J&K Police Puts Up Fresh Wanted Posters Of Kashmir's Lone Surviving Terrorist
- President's Bodyguard Jawan Shot In Head Over Firecracker Dispute In UP
- IndiGo Extends Suspensions Of Saudi Flights Amid Security Concerns
- India's Oldest Industry Body FICCI Warns Air Pollution Costs $95 Billion Annually
Top International News
- UK Arrests Senior US Army Soldier Suspected Of Spying For Russia
- US House Rejects Effort To Impeach Defence Chief Pete Hegseth
- Chinese Woman Who Spied On Jensen Huang Entered Taiwan On Hong Kong Passport
- Nvidia CEO's Affair With 'Spy' Helped China Buy $7 Billion Chips: Report
- Banned By US 25 Years Ago, Chinese University Bought Nvidia AI Chips Last Month
- Trump Was Told About Nvidia CEO's Affair On Flight To China: Report
- US' Scott Bessent Moves To Military Base After Iranian Threats: Report
- Ex-Acting US Attorney To Probe Nvidia CEO's Affair With Alleged Chinese Spy
- US Judge Rejects BBC's Bid To Dismiss Trump's $5 Billion Defamation Suit
- Iran Lists Argentina's Navy, Air Force As 'Terrorist Organisations'
Top Sports News
- Hardik Pandya Moves To PBKS With Pay Hike, MI Land Arshdeep Singh In Blockbuster Trade
- Mumbai Indians Drop Major Captaincy Update After Hardik Pandya's Departure
- Usman Khawaja Alleges Racial Abuse By MCC Members During 2023 Lord's Ashes
- "Has Been Very Difficult": Suryakumar Yadav Shares Struggles After India Drop, Reveals How He Recovered
- 2 Australia Stars "Showed True Colours", Refused To Take Accountability For Sandpapergate: Usman Khawaja
- Gunther's WWE Future Questioned After Refusing Saudi Arabia Trip And Suffering An Unexpected Defeat
- Sean Strickland's Motorcycle Stunt Goes Horribly Wrong As Delivery Driver Crashes
- John Cena Personally Invites WWE Champion Kelani Jordan To His New Classic
- Seth Rollins' Past Arrangement With His Ex-Girlfriend Gets Becky Lynch's Unexpected Approval
- "He's Suspended": Tyreek Hill's Kansas City Chiefs Reunion Gets Harder After Josh Downs Sudden Trade
- "You're Delusional": Jauan Jennings Pushes Back On Minnesota Vikings Playing Time Critics As Kirk Cousins Returns
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