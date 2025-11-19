Advertisement

Dubai Education And Career Advantages For Indian Students Including Golden Visa And Tax Free Income

Indian students find Dubai attractive due to easy applications golden visas tax-free income and proximity to India.

Read Time: 2 mins
Share
Dubai Education And Career Advantages For Indian Students Including Golden Visa And Tax Free Income
The approximate tuition fees for one-year is 50000 AED.
  • Dubai offers abundant job opportunities in key sectors like oil, tourism, and finance
  • The city has a simple application process and flexible policies for international students
  • Outstanding students can receive a 10-year Golden Visa for career and residency benefits
Did our AI summary help?
Let us know.
Switch To Beeps Mode
New Delhi:

The United Arab Emirates is one of the fastest-growing economies globally, with Dubai expanding rapidly across various sectors. This growth is creating a surge in job opportunities for graduates, making it an attractive destination for Indian students aspiring to study abroad. Here are a few reasons why Dubai is becoming a top choice for Indian students:

  • Job Opportunities: Dubai's growing sectors like oil and gas, tourism, and finance create plenty of jobs for graduates.
  • Easy Application: Simple application process and flexible government policies make it easy for international students to study in Dubai.
  • Golden Visa: Outstanding students get a 10-year residency permit, helping them start their careers in the country.
  • Interpersonal Skills: Dubai's diverse culture helps students develop valuable skills in communication and adaptability.
  • Tax-Free Income: No taxes on salaries make Dubai attractive for students and professionals.
  • Affordable UK/US Degrees: Study at branch campuses of top UK and US universities at a lower cost.
  • Proximity to India: Dubai is just a 3-hour flight from India, making it convenient for Indian students.
  • Smooth Visa Process: Institutions help with visa applications, making it hassle-free.
  • No Language Barrier: English is widely spoken in Dubai, making it easy for foreign students to communicate.

The approximate tuition fees for one-year is 50000 AED. The living and accommodation charges are around 30000 AED. 

Popular universities in Dubai

  • University of Hertfordshire, Sharjah Campus
  • University of Birmingham, Dubai Campus
  • American University of Ras Al Khaimah
  • Curtin University, Dubai Campus
  • University of Wollongong, Dubai Campus
  • Bath Spa University, Ras Al-Khaimah
  • Heriot Watt University, Dubai Campus
  • University of Bolton Academic Centre, Ras Al Khaimah
  • Murdoch University, Dubai Campus
  • University of Bradford, Dubai Campus

Popular courses in Dubai

  • Tourism and Hospitality Management
  • Business and Management
  • Aerospace Engineering
  • Civil Engineering/Construction Management
  • Architecture
Show full article

Track Education News, Exam updates , Campus, Study Abroad related news live on NDTV.com

Follow us:
Study In Dubai, Colleges In Dubai, Dubai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com