Dubai Education And Career Advantages For Indian Students Including Golden Visa And Tax Free Income

The United Arab Emirates is one of the fastest-growing economies globally, with Dubai expanding rapidly across various sectors. This growth is creating a surge in job opportunities for graduates, making it an attractive destination for Indian students aspiring to study abroad. Here are a few reasons why Dubai is becoming a top choice for Indian students:
- Job Opportunities: Dubai's growing sectors like oil and gas, tourism, and finance create plenty of jobs for graduates.
- Easy Application: Simple application process and flexible government policies make it easy for international students to study in Dubai.
- Golden Visa: Outstanding students get a 10-year residency permit, helping them start their careers in the country.
- Interpersonal Skills: Dubai's diverse culture helps students develop valuable skills in communication and adaptability.
- Tax-Free Income: No taxes on salaries make Dubai attractive for students and professionals.
- Affordable UK/US Degrees: Study at branch campuses of top UK and US universities at a lower cost.
- Proximity to India: Dubai is just a 3-hour flight from India, making it convenient for Indian students.
- Smooth Visa Process: Institutions help with visa applications, making it hassle-free.
- No Language Barrier: English is widely spoken in Dubai, making it easy for foreign students to communicate.
The approximate tuition fees for one-year is 50000 AED. The living and accommodation charges are around 30000 AED.
Popular universities in Dubai
- University of Hertfordshire, Sharjah Campus
- University of Birmingham, Dubai Campus
- American University of Ras Al Khaimah
- Curtin University, Dubai Campus
- University of Wollongong, Dubai Campus
- Bath Spa University, Ras Al-Khaimah
- Heriot Watt University, Dubai Campus
- University of Bolton Academic Centre, Ras Al Khaimah
- Murdoch University, Dubai Campus
- University of Bradford, Dubai Campus
Popular courses in Dubai
- Tourism and Hospitality Management
- Business and Management
- Aerospace Engineering
- Civil Engineering/Construction Management
- Architecture