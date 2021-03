PM Modi Greets People On Mahashivratri Today, Tweets 'Har Har Mahadev'

Shivratri 2021: PM Modi greeted people on the special occasion of Shivratri (file photo)

Prime Minister Narendra Modi today wished people on the auspicious occasion of Mahashivratri. "Greetings on the special occasion of Mahashivratri. Har Har Mahadev!": PM Modi tweeted. On Wednesday, the Prime Minister greeted Kashmiri Pandits "Herath Mubarak" on Shivratri. Social media is abuzz with wishes, photos, gifs and messages on Mahashivratri. "Heartiest greetings to all countrymen on the auspicious occasion of Mahashivaratri. May Mahadev give happiness, peace and prosperity in everyone's life," wrote Home Minister Amit Shah.

देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। हर-हर महादेव!



Greetings on the special occasion of Mahashivratri. Har Har Mahadev! — Narendra Modi (@narendramodi) March 11, 2021

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan posted on twitter, "Shiva is the symbol of truth, beauty and infinity! Shiva is the symbol of our being...".

शिव सत्य, सौंदर्य व अनंतता के प्रतीक हैं!

हमारी आत्मा का सार हैं शिव!

हमारे होने का प्रतीक हैं शिव!

जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उस समय हम अपने अंदर उपस्थित दिव्य गुणों का सम्मान कर रहे होते हैं।आइए #MahaShivaratri पर स्वयं में मौजूद हर एक कण को जीवन्त करने का संकल्प लें। pic.twitter.com/eXXhAnjMii — Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) March 11, 2021

Here's a look at Mahashivratri wishes on Twitter

देवाधिदेव भगवान शिव के पर्व, महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी शुभकामनायें।



महादेव हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाये रखें, और इतनी शक्ति और सामर्थ्य दें, कि हम अपने देश और समाज के हित के लिये सदैव कार्य करते रहें। हर हर महादेव। pic.twitter.com/NJdjQoDqyN — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 11, 2021

महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ! भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें।

जय भोलेनाथ! — Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 11, 2021

Devotees of Lord Shiva across the world are celebrating Mahashivratri today. The 'Great Night of Lord Shiva' is one of the most important festivals for Hindus. Mahashivratri is observed on the 'Chaturdashi Krishna Paksha' or 14th day of the New Moon phase in the month of 'Phalguna' according to the Hindu calendar.

Happy Mahashivratri!