SIIMA 2018 Nominations: Vijay's Mersal Beats Madhavan And Vijay Sethupathi's Vikram Vedha

The nominations for the seventh edition of the South Indian International Movie Awards (SIIMA) released on the Internet on Wednesday and Atlee Kumar's Mersal, starring Vijay, is leading with 12 nods, including Best Film, Best Actor (for Vijay) and Best Actress (for Nithya Menen). Malayalam film Parava is competing in 10 categories while R Madhavan and Vijay Sethupathi's Tamil thriller Vikram Vedha and Malayalam film Thondimuthalum Driksakshiyum have nine lives each at SIIMA 2018. Bollywood actor Vivek Oberoi, who debuted in Tamil film Vivegam, also found a spot on the nominations list for Best Actor In Negative Role. SIIMA 2018 will be held in Dubai this year - third time after its debut edition in 2012 and then for the 4th time in 2015.

Here's the list of nominations in Tamil for the major categories:

BEST FILM

Mersal

Aruvi

Vikram Vedha

Aramm

Theeran Adhigaaram Ondru

BEST DIRECTOR

Atlee (Mersal)

H Vinoth (Theeran Adhigaaram Ondru)

Pushkar - Gayathri (Vikram Vedha)

Gopi Nainar (Aramm)

Arun Prabu Purushothaman (Aruvi)

BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (MALE)

Vijay (Mersal)

Karthi (Theeran Adhigaaram Ondru)

Sivakarthikeyan (Velaikkaran)

Vjay Sethupathi (Vikram Vedha)

R. Madhavan (Vikram Vedha)

BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)

Nayanthara (Aramm)

Andrea Jeremiah (Taramani)

Aditi Balan (Aruvi)

Jyothika (Magalir Mattum)

Nithya Menen (Mersal)

BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ( MALE )

Bobby Simha (Thiruttu Payale 2 )

Vikranth (Thondan)

Vivek Prasanna (Meyaadha Maan)

Ms Bhaskar (8 Thottakkal)

Barathiraja (Kurangu Bommai)

BEST ACTOR IN ASUPPORTING ROLE (FEMALE)

Anjali Varathan (Aruvi)

Sneha (Velaikkaran)

Varalaxmi Sarathkumar (Vikram Vedha/Nibunan)

Shivada (Adhe Kangal)

Indhuja Ravichandran (Meyaadha Maan)

BEST ACTOR IN A NEGATIVE ROLE

S J Surya (Mersal and Spyder)

Prasanna (Thiruttu Payale 2)

Arvind Swami (Bogan)

Fahadh Faasil (Velaikkaran)

Vivek Oberoi (Vivegam)

BEST MUSIC DIRECTOR

AR Rahman (Mersal & Kaatru Veliyidai)

Anirudh (Velaikkaran & Vivegam)

D. Imman (Bogan)

Hiphop Tamizha (Meesaya Murukku)

Sam C.s (Vikram Vedha)

BEST LYRICS WRITER

Vairamuthu (Vaan - Kaatru Veliyidai)

Dhanush ( Venpani Malare - Pa Paandi )

Vivek (Aalaporan - Mersal)

Madhan Karky (Azhagiye - Kaatru Veliyidai)

Viveka (Karuthavanlaam - Velaikkaran)

BEST PLAYBACK SINGER (MALE)

Anirudh Ravichander (Yaanji - Vikram Vedha)

Haricharan/Arjun Chandy (Azhagiye - Kaatru Veliyidai)

Hiphop Tamizha/ Sudarshan Ashok (Oxygen - Kavan)

AR Rahman (Neethanae - Mersal)

Sid Sriram (Macho - Mersal)

BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)

Luksimi Sivaneswaralingam (Senthoora - Bogan)

Shweta Mohan (Paarthen - Pa Paandi)

Shashaa Tirupati (Vaan - Kaatru Veliyidai)

Shreya Ghoshal (Neethanae - Mersal)

Shakthisree Gopalan (Yaanji - Vikram Vedha)

BEST DEBUTANT ACTOR (MALE)

Hiphop Tamizha Adhi (Meesaya Murukku)

Vasanth Ravi (Taramani)

Vetri (8 Thottakkal)

Kalidas Jayaram (Meen Kuzhambum Mann Paanaiyaum)

BEST DEBUTANT ACTOR (FEMALE)

Sayyeshaa Saigal (Vanamagan)

Priya Bhavani Shankar (Meyaadha Maan)

Aditi Balan (Aruvi)

Aditi Rao Hydari (Kaatru Veliyidai)

Shraddha Srinath (Vikram Vedha)

BEST DEBUTANT DIRECTOR

Dhanush (Pa Paandi)

Lokesh Kanagaraj (Maanagaram)

Rajkumar Periasamy (Rangoon)

Arun Prabhu Purushothaman (Aruvi)

Gopi Nainar (Aramm)

BEST COMEDIAN

Yogi Babu (Mersal)

Soori (Sangili Bungili Kadhava Thorae)

Robo Shankar (Velaikkaran)

Rj Balaji (Ivan Thanthiran)

Anandaraj (Maragadha Naanayam)

BEST CINEMATOGRAPHER

Ravi Varman (Kaatru Veliyidai)

Ramji (Velaikkaran)

G.K Vishnu (Mersal)

Vetri (Vivegam)

Sathyan Sooryan (Theeran Adhigaaram Ondru)

