Indian Film Festival Of Melbourne 2024: Full List Of Nominations Out

BEST FILM - 12th Fail (Hindi); Amar Singh Chamkila (Hindi); Chandu Champion (Hindi); Dunki (Hindi); Jawan (Hindi); Maharaja (Tamil); Premalu (Malayalam); Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani (Hindi) BEST FILM - CRITICS CHOICE - Dear Jassi (Punjabi); Girls Will Be Girls (English/Hindi); Kaathal - The Core (Malayalam); Kabuliwala (Bengali); Laapataa Ladies (Hindi); Rapture (Garo); Sapta Sagaradaache Ello - Side A (Kannada); Thadavu (The Sentence) (Malayalam) BEST ACTOR - Diljit Dosanjh - Amar Singh Chamkila; Fahadh Faasil - Aavesham; Kartik Aaryan - Chandu Champion; Mammootty - Kaathal - The Core; Mithun Chakraborty - Kabuliwala; Ranveer Singh - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani; Shah Rukh Khan - Dunki & Jawan; Sparsh Shrivastava - Laapataa Ladies; Vicky Kaushal - Sam Bahadur; Vikrant Massey - 12th Fail BEST ACTRESS - Alia Bhatt - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani; Alizeh Agnihotri - Farrey; Beena R Chandran - Thadavu (The Sentence); Jyothika - Kaathal - The Core; Nitanshi Goel - Laapataa Ladies; Parvathy Thiruvothu - Ullozhukku (Undercurrent); Pratibha Ranta - Laapataa Ladies; Preeti Panigrahi - Girls will be Girls; Sanya Malhotra - Mrs; Swathi Reddy - Month of Madhu BEST DIRECTOR - Imtiaz Ali - Amar Singh Chamkila; Kabir Khan - Chandu Champion; Karan Johar - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani; Nithilan Saminathan - Maharaja; Rahul Sadasivan - Bramayugam; Rajkumar Hirani - Dunki; Vidhu Vinod Chopra - 12th Fail BEST DIRECTOR - CRITICS CHOICE - Christo Tomy - Ullozhukku (Undercurrent); Diwa Shah - Bahadur - The Brave; Dominic Sangma - Rimdogittanga (Rapture); Hemanth Rao - Sapta Sagaradaache Ello - Side A; ⁠Kiran Rao - Laapataa Ladies; ⁠Saurav Rai - Guras; Shuchi Talati - Girls will be Girls; Sumanth Bhat - Mithya BEST OTT SHOW - Dhootha (Telugu); Heeramandi (Hindi); Kohrra (Hindi); Made in Heaven 2 (Hindi); Panchayat Season 3 (Hindi); Poacher (Malayalam); The Railway Men (Hindi) BEST ACTOR OTT - Arjun Mathur - Made in Heaven 2; Babil Khan - The Railway Men; Gulshan Devaiah - Guns & Gulaabs; Jitendra Kumar - Panchayat Season 3; Naveen Chandra - Inspector Rishi; R. Madhavan - The Railway Men; Roshan Mathew - Poacher; Suvinder Vicky - Kohrra BEST ACTRESS OTT - Harleen Sethi - Kohrra; Karishma Tanna - Scoop; Neena Gupta - Panchayat Season 3; Nimisha Sajayan - Poacher; Parvathy Thiruvothu - Dhootha; Shriya Pilgaonkar - The Broken News 2; Sobhita Dhulipala - Made in Heaven 2 BEST DOCUMENTARY - Farming the Revolution; Flickering Lights; Headhunting to Beatboxing; Indi(r)a's Emergency; Insides and Outsides; Trolley Times BEST FILM - SUBCONTINENT - Barir Naam Shahana (A House Named Shahana) - Bangladesh; Paradise - Sri Lanka; The Monk and the Gun - Bhutan; The Red Suitcase - Nepal; Wakhri (One of a Kind) - Pakistan



The Indian Film Festival of Melbourne 2024 returns for its 15th edition from August 15 to 25. Take a look at this year's nominations: