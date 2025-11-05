School Assembly News Headlines (November 6): Top National, World, Business, Sports News

School Assembly News Headlines: "Brazilian Model Voted 22 Times"
School Assembly News Headlines Today: Here are the key school assembly headlines for November 6, 2025, bringing students the latest updates and important news to begin their day informed and aware. From national decisions influencing governance and policy to international developments highlighting global challenges and power shifts, each headline offers valuable insights.
Top National News - November 6
- "Brazilian Model Voted 22 Times": Rahul Gandhi's Hydrogen Bomb, BJP Counters
- 6 Months After Op Sindoor, Lashkar And Jaish's New J&K Attack Plan
- Professor, Amanda And Abbas: Delhi's 'Money Heist' Gang Steals Rs 150 Crore
- 'You're Not Sikh': 14 Indian Hindus Denied Entry By Pak On Guru Nanak Jayanti
- 'Won't Allow Any Khan To Become Mumbai Mayor': BJP Leader After Mamdani Win
- Once An Auto Driver, Man Spends Rs 31 Lakh On VIP No. Plate For Son's Audi
- The Hinduja Wedding In Udaipur That Cost Rs 150 Crore And Saw A Jennifer Lopez Dance
- After Fight With Wife, Man Abandons Son, 10, At India-Bangladesh Border
Top International News - November 6
- From Meteor Showers To Beaver Supermoon, 10 Must-See Celestial Events In November 2025
- Mamdani Sets Sights On Trump, Says New York Victory Shows Way To Defeat Him
- "Trump Wasn't On Ballot": US President As Democrats Sweep Major Key Polls
- Zohran Mamdani Goes Full Bollywood, 'Dhoom Machale' Plays During Victory Speech
Top Sports News - November 6
- PM Narendra Modi's Meeting With Women's World-Cup Winning Indian Team Live Updates: Photoshoot Underway At PM's Residence
- New Zealand PM's Epic "As Long As Someone Beats Australia" Remark On India's Women's World Cup Win
- Rishabh Pant Returns To India Squad As Vice-Captain For South Africa Test Series
- Cristiano Ronaldo To Play Against FC Goa? Al-Nassr Coach Breaks Silence
- Sunil Gavaskar Responds After Jemimah Rodrigues Reminds Him Of 'Jamming Session' Promise
Top Business News- November 6
- Rakshit Hargave To Lead Britannia As CEO After Leaving Birla Opus Paints
- Google To Launch AI Data Centres In Space
- 'Musk Will Get Richer, Millions To Lose Jobs': Nobel Laureate Warns Against AI Risks