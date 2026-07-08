School Assembly News Headlines (July 9): Top National, International, Sports News

Top Headlines: From local shocks to global showdowns and sporting drama.
School Assembly News Headlines (July 9): Here is what's making headlines today: from local shocks to global showdowns and sporting drama. In national news: a tragic building collapse in Delhi, court battles touching everything from workplace rights to privacy, big financial probes, and urgent updates on monsoon damage.
Internationally, tensions are flaring with sharp words between world leaders and fresh security worries at sea. On the sports front, controversy, investigations and surprise upsets are dominating the field plus moments of praise for icons like Messi and Beckham.
Top National News
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Top International News
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Top Sports News
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