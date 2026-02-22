School Assembly News Headlines (February 23): Top National, World, Business, Sports News

School Assembly News Headlines: PM Modi To Launch India's Fastest Metro
School Assembly News Headlines Today (February 23): A glimpse into news from national, international, sports, and education sectors will keep you updated throughout the day. Take a sneak peek from around the world before the day starts. From political developments shaping nations to breakthroughs in classrooms and thrilling moments in stadiums, the day promises a dynamic mix of events. Stay informed with the highlights that matter most. Let's dive into the headlines that are setting the tone for today.
Top National Headlines (February 23)
- "You Are Already Naked": PM Modi Slams Congress' Shirtless Protest
- After Andhra, Karnataka Considers Smartphone Curbs for Students Under 16
- Indian Navy Intercepts Iranian Boat Off Gujarat, Seizes Rs 5 Crore Cigarettes
- 5 Live Cartridges Seized From IIT Bombay Hostel, Bihar Link Under Probe
- "Robotic Soldiers Would Be Coming In Future": Ex-DRDO Chief To NDTV
- PM Modi To Launch India's Fastest Metro In Meerut, Namo Bharat Train Today
- Adani Group Working To Restart F1 In Greater Noida, Says Karan Adani
- "Win-Win Partnership": PM Modi On Trade Target Of $20 Billion With Brazil
- Karan Adani Named Business Leader Of The Year At 2026 AIMA Awards.
- Lashkar-Linked Terror Module Busted, 8 Arrested For Plotting Attack In India
Top International Headlines (February 23)
- 'If Tariffs Are So Good...': Indian-Origin Lawyer On Trump's New 15% Levies
- India, US Postpone Trade Deal Meet Amid Trump's Tariff Setback: Report
- US Strikes On Iran Could Target Leaders, Seek Regime Change: Report
- "Fire Her Or...": Trump Warns Netflix To Remove Ex-Obama Official From Board
- Adopted By A US War Veteran, An Iran-Born Woman Now Faces Deportation
Top Sports Headlines (February 23)
- India May Not Play T20 World Cup 2026 Semi-Final In Mumbai. Pakistan Dependence Explained
- India Playing XI vs South Africa, T20 World Cup: Suryakumar Yadav, Gautam Gambhir Sent 'Changes' Message
- T20 World Cup: Sunil Gavaskar's Clear Reply To Those Questioning ICC Over Super 8 Format
- England vs Sri Lanka Weather Update: Another T20 World Cup Match Under Washout Threat
- Hardik Pandya's Rs 4 Crore Gift For Ex-Wife Natasa Stankovic, Son Agastya Stumps Fans
Top Business Headlines (February 23)
- US Supreme Court Draws A Line With Trump By Curbing Tariff Powers
- IDFC First Bank Flags Rs 590 Crore Fraud, Four Officials Suspended
- Mcap Of Six Of Top 10 Valued Firms Climbs Rs 63,000 Crore; L&T, SBI Biggest gainers