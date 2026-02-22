Advertisement

School Assembly News Headlines (February 23): Top National, World, Business, Sports News

School Assembly News Headlines Today (February 23): Stay updated and be ready to share your thoughts in the morning with these School Assembly News Headlines.

School Assembly News Headlines: PM Modi To Launch India's Fastest Metro

School Assembly News Headlines Today (February 23): A glimpse into news from national, international, sports, and education sectors will keep you updated throughout the day. Take a sneak peek from around the world before the day starts. From political developments shaping nations to breakthroughs in classrooms and thrilling moments in stadiums, the day promises a dynamic mix of events. Stay informed with the highlights that matter most. Let's dive into the headlines that are setting the tone for today.

Top National Headlines (February 23)

  • "You Are Already Naked": PM Modi Slams Congress' Shirtless Protest
  • After Andhra, Karnataka Considers Smartphone Curbs for Students Under 16
  • Indian Navy Intercepts Iranian Boat Off Gujarat, Seizes Rs 5 Crore Cigarettes
  • 5 Live Cartridges Seized From IIT Bombay Hostel, Bihar Link Under Probe
  • "Robotic Soldiers Would Be Coming In Future": Ex-DRDO Chief To NDTV
  • PM Modi To Launch India's Fastest Metro In Meerut, Namo Bharat Train Today
  • Adani Group Working To Restart F1 In Greater Noida, Says Karan Adani
  • "Win-Win Partnership": PM Modi On Trade Target Of $20 Billion With Brazil
  • Karan Adani Named Business Leader Of The Year At 2026 AIMA Awards.
  • Lashkar-Linked Terror Module Busted, 8 Arrested For Plotting Attack In India

Top International Headlines (February 23)

  • 'If Tariffs Are So Good...': Indian-Origin Lawyer On Trump's New 15% Levies
  • India, US Postpone Trade Deal Meet Amid Trump's Tariff Setback: Report
  • US Strikes On Iran Could Target Leaders, Seek Regime Change: Report
  • "Fire Her Or...": Trump Warns Netflix To Remove Ex-Obama Official From Board
  • Adopted By A US War Veteran, An Iran-Born Woman Now Faces Deportation

Top Sports Headlines (February 23)

  • India May Not Play T20 World Cup 2026 Semi-Final In Mumbai. Pakistan Dependence Explained
  • India Playing XI vs South Africa, T20 World Cup: Suryakumar Yadav, Gautam Gambhir Sent 'Changes' Message
  • T20 World Cup: Sunil Gavaskar's Clear Reply To Those Questioning ICC Over Super 8 Format
  • England vs Sri Lanka Weather Update: Another T20 World Cup Match Under Washout Threat
  • Hardik Pandya's Rs 4 Crore Gift For Ex-Wife Natasa Stankovic, Son Agastya Stumps Fans

Top Business Headlines (February 23)

  • US Supreme Court Draws A Line With Trump By Curbing Tariff Powers
  • IDFC First Bank Flags Rs 590 Crore Fraud, Four Officials Suspended
  • Mcap Of Six Of Top 10 Valued Firms Climbs Rs 63,000 Crore; L&T, SBI Biggest gainers
