Oscars 2018: Who Will Win, Should Win And Should Have Been Nominated

Clockwise from top left: Lady Bird, Get Out, Mudbound and Dunkirk. (Image credit): Merie Wallace/A24; Universal Pictures; Steve Dietl/Netflix; Warner Bros. Pictures

With the Academy Awards upon us, it's prediction time. The Washington Post's three film critics have forecast who will win in the major categories - and also weigh in on who should win and who should have been nominated.Will win:Ann Hornaday:Michael O'Sullivan:Stephanie Merry:Should win:AH:MO:SM:Should have been nominated:AH:MO:SM:Christopher Nolan,Jordan Peele,Greta Gerwig,Paul Thomas Anderson,Guillermo Del Toro,Will win:AH: Guillermo del ToroMO: Christopher NolanSM: Guillermo del ToroShould win:AH: Greta GerwigMO: Greta GerwigSM: Christopher NolanShould have been nominated:AH: Dee Rees,MO: Kogonada,SM: Dee Rees,Sally Hawkins,Frances McDormand,Margot Robbie,Saoirse Ronan,Meryl Streep,Will win:AH: Frances McDormandMO: Frances McDormandSM: Frances McDormandShould win:AH: Meryl StreepMO: Frances McDormandSM: Frances McDormandShould have been nominated:AH: Salma Hayek,MO: Haley Lu Richardson,SM: Carey Mulligan,Timothee Chalamet,Daniel Day-Lewis,Gary Oldman,Daniel Kaluuya,Denzel Washington,Will win:AH: Gary OldmanMO: Gary OldmanSM: Gary OldmanShould win:AH: Gary OldmanMO: Gary OldmanSM: Gary OldmanShould have been nominated:AH: James McAvoy,MO: Jeremy Renner,SM: Jake Gyllenhaal,Mary J. Blige,Allison Janney,Leslie Manville,Laurie Metcalf,Octavia Spencer,Will win:AH: Allison JanneyMO: Mary J. BligeSM: Allison JanneyShould win:AH: Laurie MetcalfMO: Allison JanneySM: Laurie MetcalfShould have been nominated:AH: Tiffany Haddish,MO: Hong Chau,SM: Betty Gabriel,Willem Dafoe,Woody Harrelson,Richard Jenkins,Christopher Plummer,Sam Rockwell,Will win:AH: Sam RockwellMO: Christopher PlummerSM: Sam RockwellShould win:AH: Willem DafoeMO: Sam RockwellSM: Willem DafoeShould have been nominated:AH: Tracy Letts,MO: Michael Stuhlbarg,SM: Michael Stuhlbarg,Will win:AH:MO:SM:Should win:AH:MO:SM:Should have been nominated:AH:MO:SM:Will win:AH:MO:SM:Should win:AH:MO:SM:Should have been nominated:AH:MO:SM: (c) 2018, The Washington Post