School Assembly News Headlines (March 23): Top National, World, Sports, Business News

School News Headlines: 9 Minors Detained In Ghaziabad Spy Case
School Assembly News Headlines (March 23):
Top National Headlines (March 23)
- 8,931 Days In Office, PM Modi Becomes India's Longest-Serving Head Of Government
- 4 Assam Police Personnel Injured In Suspected Attack By Banned Outfit ULFA (I)
- Jammu University Adds Chapter On Jinnah In Syllabus, Student Body Protests
- "Fear Was Paralysing": Indian Student Recounts Escape From Gulf War Zone
- US Ship Carrying LPG Reaches India Amid Middle East Crisis
- Ticket Prices Likely To Soar As Centre Lifts Domestic Airfare Cap
- Air India Tightens Fitness Norms For Cabin Crew, BMI To Be Key Factor
- 9 Minors Detained In Ghaziabad Spy Case Were Guided By Foreign Handler: Cops
- Iran President Urges PM Modi To Use India's "Independent Role" To End War
- Salaries Of Himachal Chief Minister, Cabinet To Be Delayed Amid State's Debt
- Supreme Court Questions Further Action In Sandesara Case After Rs 5,100 Crore Settlement
Top World Headlines (March 23)
- Musk Offers To Pay Salaries Of US Airport Security Staff Amid Funding Standoff
- Not A "Short Excursion": Iran War Escalates Beyond Trump's Control
- Iran's Missile Strike On Dimona Stress-Tests Israel's Nuclear Ambiguity
- Chaat, Jalebi And Bollywood: Inside Israel's 'Little India' Dimona, Struck By Iran
- 'Pak Must Not Think Twice, Hit Mumbai, Delhi': Ex Envoy's Chilling Remark
- In Tit-For-Tat Move, Iran Targets Israeli Nuclear Facility, Over 100 Injured
- 'Open Hormuz Or Will Destroy Power Plants': Trump Warns Iran, Tehran Responds
- Iran's Strikes On US Assets In Middle East Has Cost $800 Million: Report
Top Sports Headlines (March 23)
- Virat Kohli Addresses Rumours of Frequent London Trips During IPL 2026
- Trouble In SRH? Ishan Kishan Receives Fiery Send-Off From Teammate During Practice Match - Video
- Punjab Kings' Ownership War Exposed, Ex-India Star Reveals How Franchise Was Held Back By A 'Big Issue'
- "Do-Teen Hazaar Runs": Vaibhav Sooryavanshi's Funny Response To Reporter Leaves Everyone In Splits
- "Brendon McCullum Drawn Towards Those Who Enjoy A Beer": Explosive Report Emerges On England Coach
- Sunil Gavaskar's Sharp Response To Criticism For Attending Pakistani Show
Top Business Headlines (March 23)
- SEBI Board Meet On Monday: FPI Settlement Norms To Intermediary Reforms - What's On Agenda?
- Middle East Conflict, Crude Oil Prices To Steer Stock Markets In Holiday-Shortened Week: Analysts
- IDBI Bank Divestment: Govt May Trim Holding Via OFS Amid Clouds Over Stake Sale Plans
- Air India CEO Campbell Wilson Warns Of Flight Cuts Amid High Fuel Prices, Flags Middle East Conflict Impact
- Iran War Premium Pushes Some Oil Products to Over $200 a Barrel