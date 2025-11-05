Advertisement

Karnataka PUC 1, 2 Exam Dates 2026: Time Table Released, Check Complete Schedule Here

Karnataka Class 12 Time Table 2026: KSEAB has released the Karnataka PUC Class 12 exam schedule for 2026. The 1st PUC exams start February 28 and 2nd PUC exams begin April 25, with exams held from 10 am to 1 pm.

Karnataka Class 12 Exam Date Sheet 2026: The first PUC examinations will begin on February 28

Karnataka SSLC, PUC Exam Dates 2026: The Karnataka School Examination and Assessment Board (KSEAB) has released the Pre-University Course (PUC) Class 12 2026 examination date sheet/time table. Students can download the time table on the official website of the board - kseab.karnataka.gov.in or check the complete schedule here. The exams will be held from 10 am to 1 pm and till 12:15 pm for some exams.

The first PUC examination will be held on on February 28, 2026 while the second PUC start April 25, 2026.

Karnataka 1st PUC Exam Time Table/Date Sheet 2026

DateSubject NameDay
February 28, 2026Kannada, ArabicSaturday
March 2, 2026Geography,Statistics, PsychologyMonday
March 3, 2026EnglishTuesday
March 4, 2026TAMIL
TELUGU
MALAYALAM
MARATHI
URDU
SANSKRIT
FRENCH		Wednesday
March 5, 2026HISTORYThursday
March 6, 2026PHYSICSFriday
March 7, 2026OPTIONAL KANNADA
BUSINESS STUDIES
GEOLOGY		Saturday
March 9, 2026CHEMISTRY
EDUCATION
BASIC MATHS		Monday
March 10, 2026ECONOMICSTuesday
March 11, 2026LOGIC
ELECTRONICS
HOME SCIENCE
 		Wednesday
March 12, 2026HINDI
 		Thursday
March 13, 2026POLITICAL SCIENCEFriday
March 14, 2026ACCOUNTANCY
MATHEMATICS		Saturday
March 16, 2026SOCIOLOGY
BIOLOGY
COMPUTER SCIENCE		Monday
March 17, 2026 (10 am to 12:15)HINDUSTANI MUSIC
ELECTRONICS AND
HARDWARE
APPARELS MADEUPS
AND HOME
FURNISHING
INFORMATION
TECHNOLOGY
RETAIL
AUTOMOBILE
HEALTH CARE
BEAUTY & WELLNESS		Tuesday

Karnataka 2nd PUC Exam Time Table 2026

DateSubject NameDay
April 25, 2026KANNADA
ARABIC		Saturday
April 27, 2026OPTIONAL KANNADA
LOGIC
ACCOUNTANCY
BIOLOGY		Monday
April 28, 2026POLITICAL SCIENCE 
ELECTRONICS 
COMPUTER SCIENCE		Tuesday
April 29, 2026MATHEMATICS
HOME SCIENCE
BASIC MATHS		Wednesday
April 30, 2026ECONOMICSThursday
May 2, 2026HISTORY
CHEMISTRY		Saturday
May 4, 2026ENGLISH

Monday

May 5, 2026HINDITuesday
May 6, 2026BUSINESS 
PHYSICS
EDUCATION		Wednesday
May 7, 2026SOCIOLOGY
STATISTICS		Thursday
May 8, 2026GEOGRAPHY
PSYCHOLOGY
GEOLOGY		Friday
May 9, 2026 ( 10 am to 1 pm)
TAMIL
TELUGU
MALAYALAM
MARATHI
URDU
SANSKRIT
FRENCH		Saturday
May 9, 2026 ( 2 pm to 4:15 pm)HINDUSTANI MUSIC
ELECTRONICS AND
HARDWARE
APPARELS MADEUPS
AND HOME
FURNISHING
INFORMATION
TECHNOLOGY
RETAIL
AUTOMOBILE
HEALTH CARE
BEAUTY & WELLNESS		Saturday

