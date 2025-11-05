Karnataka PUC 1, 2 Exam Dates 2026: Time Table Released, Check Complete Schedule Here

Karnataka Class 12 Exam Date Sheet 2026: The first PUC examinations will begin on February 28
Karnataka SSLC, PUC Exam Dates 2026: The Karnataka School Examination and Assessment Board (KSEAB) has released the Pre-University Course (PUC) Class 12 2026 examination date sheet/time table. Students can download the time table on the official website of the board - kseab.karnataka.gov.in or check the complete schedule here. The exams will be held from 10 am to 1 pm and till 12:15 pm for some exams.
The first PUC examination will be held on on February 28, 2026 while the second PUC start April 25, 2026.
Karnataka 1st PUC Exam Time Table/Date Sheet 2026
|Date
|Subject Name
|Day
|February 28, 2026
|Kannada, Arabic
|Saturday
|March 2, 2026
|Geography,Statistics, Psychology
|Monday
|March 3, 2026
|English
|Tuesday
|March 4, 2026
|TAMIL
TELUGU
MALAYALAM
MARATHI
URDU
SANSKRIT
FRENCH
|Wednesday
|March 5, 2026
|HISTORY
|Thursday
|March 6, 2026
|PHYSICS
|Friday
|March 7, 2026
|OPTIONAL KANNADA
BUSINESS STUDIES
GEOLOGY
|Saturday
|March 9, 2026
|CHEMISTRY
EDUCATION
BASIC MATHS
|Monday
|March 10, 2026
|ECONOMICS
|Tuesday
|March 11, 2026
|LOGIC
ELECTRONICS
HOME SCIENCE
|Wednesday
|March 12, 2026
|HINDI
|Thursday
|March 13, 2026
|POLITICAL SCIENCE
|Friday
|March 14, 2026
|ACCOUNTANCY
MATHEMATICS
|Saturday
|March 16, 2026
|SOCIOLOGY
BIOLOGY
COMPUTER SCIENCE
|Monday
|March 17, 2026 (10 am to 12:15)
|HINDUSTANI MUSIC
ELECTRONICS AND
HARDWARE
APPARELS MADEUPS
AND HOME
FURNISHING
INFORMATION
TECHNOLOGY
RETAIL
AUTOMOBILE
HEALTH CARE
BEAUTY & WELLNESS
|Tuesday
Karnataka 2nd PUC Exam Time Table 2026
|Date
|Subject Name
|Day
|April 25, 2026
|KANNADA
ARABIC
|Saturday
|April 27, 2026
|OPTIONAL KANNADA
LOGIC
ACCOUNTANCY
BIOLOGY
|Monday
|April 28, 2026
|POLITICAL SCIENCE
ELECTRONICS
COMPUTER SCIENCE
|Tuesday
|April 29, 2026
|MATHEMATICS
HOME SCIENCE
BASIC MATHS
|Wednesday
|April 30, 2026
|ECONOMICS
|Thursday
|May 2, 2026
|HISTORY
CHEMISTRY
|Saturday
|May 4, 2026
|ENGLISH
Monday
|May 5, 2026
|HINDI
|Tuesday
|May 6, 2026
|BUSINESS
PHYSICS
EDUCATION
|Wednesday
|May 7, 2026
|SOCIOLOGY
STATISTICS
|Thursday
|May 8, 2026
|GEOGRAPHY
PSYCHOLOGY
GEOLOGY
|Friday
|May 9, 2026 ( 10 am to 1 pm)
TAMIL
TELUGU
MALAYALAM
MARATHI
URDU
SANSKRIT
FRENCH
|Saturday
|May 9, 2026 ( 2 pm to 4:15 pm)
|HINDUSTANI MUSIC
ELECTRONICS AND
HARDWARE
APPARELS MADEUPS
AND HOME
FURNISHING
INFORMATION
TECHNOLOGY
RETAIL
AUTOMOBILE
HEALTH CARE
BEAUTY & WELLNESS
|Saturday