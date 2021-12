Happy New Year 2022: Shayari, Inspirational Quotes To Wish Your Loved Ones

The new year brings a great opportunity to start afresh (File)

Each new year signifies the importance of turning over a new leaf with new thoughts, aspirations and zeal. While there's a lot to retrospect and learn from the year gone by, the new year brings a great opportunity to start afresh. From striking a perfect balance between personal and professional life to enjoying a great bond with your loved ones, life throws a number of challenges to help you progress as an individual. We have curated some popular shayaris and inspirational quotes that you can share with your loved ones in the new year.

-- Beete saal ko bhool jaae

nae saal ko gale lagaae

yahi karte hain hum aasha aapse ki

aapke saare sapne aane wale saal pure ho jaae

-- Phool khilenge baagh mein

khubsurati nazar aaegi

beete saal ki kuch achhi buri yaadein reh jaaengi

aao saare milkar jashn manae nae saal ke aane ka

aap aur hum khushiyaa baatein aane wali nai subah ki.

-- Kuch iss tarah se naye saal ki shuruaat hogi

pyaar-mohabbat apno ka har kisike saath hoga

chaaro aur bas khushiyon ke badal chhaenge

kyuki aane wale naye saal me sirf khushiyo ki leher hogi

-- Is saal aapke ghar sukh aur shanti ka ho dhamaal

kisi cheez ki na ho kami

aap paiso se ho jaao malamaal

asha karte hain acha rahe aapka aur parivaar ka haal

bass khushiyon ki saugaat laae aapke liye ye naya saal

-- Naya savera aae, nayi kiran ke saath

ek naya samay aap jiye hasi-khushi, apne parivaar ke saath

saare dukh ho jaae khatam aur sirf khushiya ho aapke saath

mubarak ho aapko ye naya saal khoob saari khushiyon ke saath

-- Chand ko chandni mubarak ho

saagar ko lehre mubarak ho

shayar ko shayri mubarak ho

aur aapko ye naya varsh mubarak ho

-- Chalo saare milkar gae saal ki nafrat bhula de

aane wale nae saal ko puri imandaari se apnaae

gile shikwe jo bhi ho saare bhula de

bas ek nayi shuruaat ke saath naya saal manaae

-- Naye varsh me naye sapne lekar aae naya saal

logo me khushiya badhaae naya saal

sab mil jul kar ek saath rahe aage aane wale har saal

aap sabhi ko nayi urja ke saath aage badhaae naya saal