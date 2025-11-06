Advertisement

QS World University Rankings Asia 2026: Check Top Institutions To Study In Malaysia

Malaysia's Universiti Malaya leads nationally, ranking 58th in Asia with a score of 80.1, followed by Universiti Kebangsaan Malaysia at 126th.

Hong Kong dominates the top tier, with five institutions among Asia's top 10.
  • University of Hong Kong is ranked the best university in Asia in 2026 QS rankings
  • Malaysia's Universiti Malaya ranks 58th overall and tops Malaysia's institutions list
  • Universiti Kebangsaan Malaysia holds second place nationally and 126th in Asia
New Delhi:

The global higher education analysts QS Quacquarelli Symonds has released the QS World University Rankings: Asia 2026. As per the rankings, University of Hong Kong has been named the best university in Asia. Hong Kong dominates the top tier, with five institutions among Asia's top 10. 

Malaysia's Universiti Malaya (UN) is the best institution to study in Malaysia. It occupies the 58th rank in the QS World University Rankings 2026. The institution has an overall score of 80.1. 

Ranking second in the country and at the 126th place in the ranking is Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

The following are the top institutions to study in Malaysia as pe the rankings. 

  1. Universiti Malaya (UM)-location Kuala Lumpur, Malaysia
  2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)-location Bangi, Malaysia
  3. Universiti Putra Malaysia (UPM)-location Serdang, Malaysia
  4. Universiti Sains Malaysia (USM)-location Gelugor, Malaysia
  5. Universiti Teknologi Malaysia-location Skudai, Malaysia
  6. Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)-location Seri Iskandar, Malaysia
  7. Taylor's University-location Kuala Lumpur, Malaysia
  8. UCSI University-location Kuala Lumpur, Malaysia
  9. Sunway University-location Kuala Lumpur, Malaysia
  10. Universiti Utara Malaysia (UUM)-location Sintok, Malaysia
  11. INTI International University-location Nilai, Malaysia
  12. Universiti Teknologi MARA - UiTM-location Shah Alam, Malaysia
  13. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)-location Kajang, Malaysia
  14. Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) Malaysia-location Kuala Lumpur, Malaysia
  15. Management and Science University-location Shah Alam, Malaysia
  16. Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA)-location Kuantan, Malaysia
  17. International Islamic University Malaysia (IIUM)-location Kuala Lumpur, Malaysia    
  18. Lincoln University College-location Kuala Lumpur, Malaysia
  19. SEGi UNIVERSITY-location Kuala Lumpur
  20. MalaysiaUniversiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)-location Kampar, Malaysia
  21. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)-location Kuala Terengganu, Malaysia
  22. Multimedia University (MMU)-location Cyberjaya, Malaysia
  23. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)-location Tanjong Malim, Malaysia
  24. University of Cyberjaya-location Cyberjaya, Malaysia
  25. Universiti Malaysia Perlis-location Kangar, Malaysia
  26. Universiti Malaysia Sabah (UMS)-location Kota Kinabalu, Malaysia
  27. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)-location Kuching, Malaysia
  28. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)-location Batu Pahat, Malaysia
  29. Universiti Kuala Lumpur (UniKL)-location KUALA LUMPUR, Malaysia
  30. Universiti Malaysia Kelantan-location Kota Bharu, Malaysia
Track Education News, Exam updates , Campus, Study Abroad related news live on NDTV.com

