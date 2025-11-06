QS World University Rankings Asia 2026: Check Top Institutions To Study In Malaysia

Hong Kong dominates the top tier, with five institutions among Asia's top 10.
The global higher education analysts QS Quacquarelli Symonds has released the QS World University Rankings: Asia 2026. As per the rankings, University of Hong Kong has been named the best university in Asia. Hong Kong dominates the top tier, with five institutions among Asia's top 10.
Malaysia's Universiti Malaya (UN) is the best institution to study in Malaysia. It occupies the 58th rank in the QS World University Rankings 2026. The institution has an overall score of 80.1.
Ranking second in the country and at the 126th place in the ranking is Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
The following are the top institutions to study in Malaysia as pe the rankings.
- Universiti Malaya (UM)-location Kuala Lumpur, Malaysia
- Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)-location Bangi, Malaysia
- Universiti Putra Malaysia (UPM)-location Serdang, Malaysia
- Universiti Sains Malaysia (USM)-location Gelugor, Malaysia
- Universiti Teknologi Malaysia-location Skudai, Malaysia
- Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)-location Seri Iskandar, Malaysia
- Taylor's University-location Kuala Lumpur, Malaysia
- UCSI University-location Kuala Lumpur, Malaysia
- Sunway University-location Kuala Lumpur, Malaysia
- Universiti Utara Malaysia (UUM)-location Sintok, Malaysia
- INTI International University-location Nilai, Malaysia
- Universiti Teknologi MARA - UiTM-location Shah Alam, Malaysia
- Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)-location Kajang, Malaysia
- Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) Malaysia-location Kuala Lumpur, Malaysia
- Management and Science University-location Shah Alam, Malaysia
- Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA)-location Kuantan, Malaysia
- International Islamic University Malaysia (IIUM)-location Kuala Lumpur, Malaysia
- Lincoln University College-location Kuala Lumpur, Malaysia
- SEGi UNIVERSITY-location Kuala Lumpur
- MalaysiaUniversiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)-location Kampar, Malaysia
- Universiti Malaysia Terengganu (UMT)-location Kuala Terengganu, Malaysia
- Multimedia University (MMU)-location Cyberjaya, Malaysia
- Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)-location Tanjong Malim, Malaysia
- University of Cyberjaya-location Cyberjaya, Malaysia
- Universiti Malaysia Perlis-location Kangar, Malaysia
- Universiti Malaysia Sabah (UMS)-location Kota Kinabalu, Malaysia
- Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)-location Kuching, Malaysia
- Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)-location Batu Pahat, Malaysia
- Universiti Kuala Lumpur (UniKL)-location KUALA LUMPUR, Malaysia
- Universiti Malaysia Kelantan-location Kota Bharu, Malaysia