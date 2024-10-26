UPSC CSE 2023 Reserve List Released, 120 Candidates Recommended For Civil Services

UPSC CSE 2023: The Union Public Service Commission (UPSC) has published a reserve list for the Civil Services Examination (CSE) Mains 2023, following a request from the Department of Personnel and Training (DoPT). This additional list, available on upsc.gov.in, includes 120 candidates-comprising 88 from the general category, 5 EWS, 23 OBC, 3 SC, and 1 recommended to fill remaining vacancies in various central services.
Of the candidates listed, the UPSC has marked 30 as provisional, with the DoPT set to reach out directly to those recommended.
The primary results for UPSC CSE 2023 were announced on April 16, 2024, when 1,016 candidates were selected for positions in the Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS), Indian Foreign Service (IFS), and other central posts. This reserve list ranks candidates in merit order following the last recommended candidate in April across respective categories.
UPSC CSE 2023: Reserve List
- MD NAYAB ANJUM
- JAYANT GARG
- RAJ VARDHAN SINGH
- SURBHI JAIN
- HIMANSHU
- HIMANSHU GUPTA
- PATIL LOKESH MANOHAR
- SNEHA
- DEBASMITA BAL
- ALISHA MEHROTRA
- ARCHITA MITTAL
- ADITYA KESHRI
- PAWAN PANDAY
- OLI EZHILAN
- DEPINDER PREET SINGH
- ADESH SHARMA
- THAKAR VISHARG VIJAYBHAI
- NIKITA SINGH
- SANJEEV KUMAR
- TAMANNA DUA
- BHUMI SHRIVASTAVA
- BAWANE SARVESH ANIL
- NITISHA THAKWANI
- RAGHAV TANEJA
- SIBHAM SENGUPTA
- ANSHU KUMARI
- ANJALI PRAKASH
- VEDANT SINGH
- PATWARDHAN JUILEE RAJENDRA
- ABHAY DEEP SINGH
- PURNIMA SUDEN
- SHRUSTI JAIN
- PRANSHU GUPTA
- MEGHANA N S
- ABEER MOHAMMAD ASAD
- VEDANSHI
- SHUBHAM VATS
- NIDHI GAHLOT
- ASHUTOSH PUJARI
- PRAKASH A PATIL
- SAURABH
- ARJUN GUPTA
- VASUDHA ARORA
- KUMUD BARTWAL
- UTKARSH SINHA
- KHYATI GOYAL
- RIYA SAINI
- DEEPSHA BHATTACHARYA
- SIMRAN MANCHANDA
- MELWIN JAMES
- SHAGUN KUMAR
- SHUBHAM JAIN
- ANUKRITI TOMAR
- ATUL SHARMA
- ABHINAV KUMAR SHUKLA
- ISHA BARAK
- ANUJ AGNIHOTRI
- BHARAT PAL SINGH
- HARSH DUBEY
- ABHINAV SHARMA
- PRANJAL RAI
- VINAY KUMAR GADGE
- GAURAV
- LABH JAIN
- SANCHIT SHARMA
- BHARATI J KRISHNAN
- RUMA SHIVANGI
- UTKARSH PATHAK
- RAVINDRA SINGH BHARANGAR
- DIVYA ANN MATHEW
- GADEPALLY SESHA SAI NIKHIL BHARADWAJ
- RISHABH SINGH
- AKSHAT BAKLIWAL
- AMRITESH SHUKLA
- AASHIMA VASWANI
- AYUSHI MAHAPATRA
- SINGH SURAJ KUMAR
- AMAN AGARWAL
- DEEPAK KUMAR PANDEY
- ADITI CHHAPARIA
- RAMA KRISHNA B R
- SHUBHNOOR HAZURIA
- MANPREET
- ANSHIKA DALAL
- ANIMISH VAZE
- SEEMA TOMER
- AKASHNEEL SARMA
- BRINDA RANDEEP SUDAN
- PRIYA PUROHIT
- MALOO SHRUTI RAJENDRA
- ANKIT TAXAK
- SHEETAL
- THUMMALA SAIKRISHNA REDDY
- ILAGER PRASHANTH NAGAPPA
- JAGANNATHAN D
- SHIVANI SAHU
- SREELAKSHMI K V
- PRERNA YADAV
- AMAN PRATAP
- GAYATHRI P K
- SHUBHAM YADAV
- ALOK RANJAN
- RAHUL R
- AKSHAT MANDIWAL
- HEMASWETHA P
- RAVINDRA DAN
- KUNAL ROHILLA
- SWETHA C
- SHRI KISHAN YADAV
- SUDHIR KUMAR
- LOKESH
- SUSHANT KUMAR
- NEERAJ YADAV
- ROSHAN PRAJAPAT
- SHUBHAM SHUBH
- SHIVA YADAV
- AVINASH MEENA
- SHINDE SAYALI SATISH
- ARYENDRA KUMAR
- VINAY SAROHA