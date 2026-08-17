School Assembly News Headlines (August 18): Top National, International News

From Jharkhand protests to court rulings, here are the top stories for today.
School Assembly News Headlines (August 18): From Jharkhand protests to court rulings, here are the top stories for today. The BJP today announced its fresh team under its national chief Nitin Nabin ahead of elections in many states.
Trump's envoy Jared Kushner met Netanyahu on Monday after holding talks with Hamas leaders. Indian-origin billionaire Lakshmi Mittal's mining and metallurgical complex in Ukraine came under a missile attack by Russia.
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