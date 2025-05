Kia Carens Clavis Vs Kia Seltos: Price Comparison

Kia has finally launched the Kia Carens Clavis in India at a starting price of Rs 11.50 lakh (ex-showroom). While, the Kia Carens Clavis is an MPV, the Kia Seltos is a compact SUV. However, one might consider both the cars depending upon numerous factor like specs, features, and price. Here is a price comparison between the Kia Carens Clavis and the Kia Seltos.

Kia Carens Clavis: Variants And Price

The Kia Carens Clavis gets 7 variants in the catalogue, namely- HTE, HTE (O), HTK, HTK (+), HTK + (O), HTX, and HTX +. The prices of the variants are (all prices ex-showroom):

1.5L NA Petrol Variants (7-Seater)

HTE (6MT) - Rs11,49,900

HTE (O) (6MT) - Rs12,49,900

HTK (6MT) - Rs13,49,900

1.5L Turbo-Petrol Variants (7-Seater)

HTE (O) (6 MT) - Rs 13,39,900

HTK (6 MT) - Rs 14,39,900

HTK+ (6 MT) - Rs 15,39,900

HTK+ (O) (6 MT) - Rs 16,19,900

HTX (6 MT) - Rs 18,39,900

HTX+ (6MT)- Rs 19,39,900

HTX (6 iMT) - Rs 18,69,900

HTX+ (6 iMT) - Rs 19,69,900

HTK+ (7 DCT) - Rs 16,89,900

HTK+ (O) (7 DCT) - Rs 17,69,900

HTX+ (7 DCT) - Rs 21,49,900

1.5L Turbo-Petrol Variants (6-Seater)

HTX+ (6 MT) - Rs 19,39,900

HTX+ (6 iMT) - Rs 19,69,900

HTX+ (7 DCT) - Rs 21,49,900

1.5L Diesel Variants (7-Seater)

HTE (6MT) - Rs 13,49,900

HTE (O) (6MT) - Rs 14,54,900

HTK (6MT) - Rs 15,51,900

HTK+ (6MT) - Rs 16,49,900

HTK+ (O) (6MT) - Rs 17,29,900

HTX (6MT) - Rs 19,49,900

HTK+ (6AT) - Rs 17,99,900

Kia Seltos: Variants And Price

Kia offers 9 variants for the Seltos, namely- HTE (O), HTK, HTK (O), HTK +, HTK + (O), HTX, HTX (O), GTX+, and X-Line. The prices of the Kia Seltos SUV are given below (all prices ex-showroom).

1.5-l NA Petrol (starting price)

Kia Seltos gets an automatic transmission option with this engine, which is not available for the Kia Carens Clavis

HTE (O)- Rs 11, 18,900

HTK- Rs 12,63,900

HTK (O)- Rs 13,04,900

HTK- Rs 15,77,900

HTK + (O)- Rs 14,45,900

HTX- Rs 15,81,900

HTX (O)- Rs 16,76,900

GTX+ - Rs 19,99,900

X-Line - Rs 20,55,900

Kia Seltos

1.5-l Turbo Petrol (starting price)

HTK + - Rs 15,78,000

GTX + - Rs 20,00,000

X-Line - Rs 20,56,000

1.5-L Diesel (starting price)

HTE (O)- Rs 12,71,000

HTK- Rs 14,00,000

HTK (O)- Rs 14,56,000

HTK + (O)- Rs 15, 96,00

HTX- Rs 17,33,000

HTX (O)- Rs 18,36,000