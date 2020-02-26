CBSE Postpones Tomorrow's Exam For 80 Centres In North East Delhi

Central Board of Secondary Education (CBSE) has decided to postpone the board exams scheduled tomorrow for exam centres located in North East part of Delhi.

CBSE Postpones Tomorrow's Exam For 80 Centres In North East Delhi

CBSE has postponed tomorrow's board exams for 80 exam centres in North East Delhi

New Delhi:

Taking cognizance of the situation in Delhi, Central Board of Secondary Education (CBSE) has decided to postpone the board exams scheduled tomorrow for exam centres located in North East part of Delhi. The Board had scheduled exam for English paper, both core and elective, tomorrow.

For February 27, the board has postponed exam for 80 exam centres. CBSE has not scheduled any exam for class 10 tomorrow. Students can check the list of exam centres where the exam has been postponed from the CBSE website, or CBSE's social media handles. 

The board had, earlier, postponed exams that were scheduled today, i.e. on February 26 as well. The board had notified later in the day yesterday that exams for 86 exam centres will be held at a later date. The decision by the Board came after the Delhi High Court asked the CBSE to decide at the earliest on rescheduling Wednesday's board exam at one of the centres in the north-east Delhi where violence related to the Citizenship (Amendment) Act has cost life and property.

On February 26, the board had scheduled exam for English paper for class 10 students and for Web Application, and Media papers for class 12 students. The new dates for these papers will be announced by the board later.  

CBSE board exams for the year began on February 15 with skill-based papers. This year total 18,89,878 students registered for class 10 exam and 12,06,893 students registered for class 12 exams.

List of centres where exams have been postponed:

List of Centres of class XII Exam Scheduled on 27.02.2020 to be Postponed
S. No.Centre No.CENTRE_NAMECentre
District
12539ST.LAWRENCE PUB SCH DILSHAD GARDEN DELHINORTH-EAST
22540ARWACHIN INT. SCHOOL PKT-B DILSHAD GARDEN DELHINORTH-EAST
32541SIDDHARTH INT. PUBLIC SCHOOL DILSHAD GARDEN DLINORTH-EAST
42542QUEEN GLOBAL INT SCH DILSHAD GARDEN DELHINORTH-EAST
52544HINDON PUB SCH B-3/411 33 FOOTA RD HARSH VHR DLNORTH-EAST
62693GOVT BOYS SR SEC SCHOOL NEW SEEMA PURI DELHINORTH-EAST
72694GOVT BOYS SEC SCHOOL GH BLOCK OLD SIMAPURI DELHINORTH-EAST
82719GOVT BOYS SEC SCH  F1 F11 NAND NAGARI EXTN DLNORTH-EAST
92721GOVT SARVODAYA BAL VIDYALAYA E-BLK NAND NAGRI DLNORTH-EAST
102537GREENWAY MODERN SCH DILSHAD GARDEN DELHINORTH-EAST
112538NUTAN VIDYA MANDIR SSS DILSHAD GARDEN DELHINORTH-EAST
122685GOVT BOYS SS SCH J&K BLK DILSHAD GARDEN DELHINORTH-EAST
132686GOVT SARVODAYA BAL VIDYALAYA DILSHAD GARDEN DLINORTH-EAST
142687MOTI RAM MEM GLS S S S P&N PKT DILSHAD GARDEN DLNORTH-EAST
152699GOVT GIRLS S S SCH W JYOTI NGR SHAHDARA DLINORTH-EAST
162720GOVT BOYS S S SCH JANTA FLATS NAND NAGRI DLINORTH-EAST
172722GOVT BOYS SR SEC SCH A-BLOCK NAND NAGRI DELHINORTH-EAST
182723B P GOVT SARVODAYA BOYS SSS B-BLK NAND NAGRI DLINORTH-EAST
192724RAJKIYA PRATIBHA VIKAS VIDYALAYA  NAND NAGRI DLINORTH-EAST
202526HANSRAJ SMARAK SCH OPP.PKT-E DILSHAD GARDEN N DLEAST
212543DAV PUB SCH PKT-C LIG FLATS EAST OF LONI RD DLNORTH-EAST
222695GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL SABOLI DELHINORTH-EAST
232705GOVT BOYS SR SEC SCH VIJAY PARK MAUJPUR DELHINORTH-EAST
242707GOVT BOYS SR SEC SCHOOL EAST GOKALPUR LONI RD DLNORTH-EAST
252708GOVT BOYS SR SEC SCHOOL NO 1 GHONDA DELHINORTH-EAST
262709GOVT BOYS SR SEC SCH GOKALPUR VILLAGE DELHINORTH-EAST
272710GOVT BOYS SR SEC SCHOOL GOKAL PURI DELHINORTH-EAST
282711C R GOVT SARVOD KANYA VIDYALAYA NO 2 GHONDA DLNORTH-EAST
292713DR ZAKIR HUSAIN MEMORIAL S S S JAFRABAD DELHINORTH-EAST
302714SARVODAYA BAL VIDYALAYA JAFRABAD DLINORTH-EAST
312725CR DAS GOVT.SARVODAYA GIRLS SSS NEW SEELAMPUR DLNORTH-EAST
322728GOVT BOYS SR SECONDARY SCHOOL NEW USMANPUR DELHINORTH-EAST
332546VICTORIA PUB SR SEC SCH BRIJPURI WAZIRABAD RD DLNORTH-EAST
342548SARDAR PATEL PUB SR SEC SCH KARAWAL NAGAR DLINORTH-EAST
352551MRL SR SEC SCH 319 PRAKASH VIHAR KARAWAL NGR DLINORTH-EAST
362553NEW SANDHYA PUB SCH CHANDU NGR KARAWAL NGR RD DLNORTH-EAST
372715GOVT BOYS SR SEC SCH KARAWAL NAGAR DELHINORTH-EAST
382717GOVT SARVODAYA BAL VIDYALAYA KHAJURI KHAS DELHINORTH-EAST
392718GOVT.BOYS SEC SCHOOL MUSTAFABAD DELHINORTH-EAST
402688GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL SUNDER NAGARI DELHINORTH-EAST
412681PT MMM GOVT SARVODAYA BOYS S S S BRAHMPURI DELHINORTH-EAST
422682GOVT BOYS SENIOR SEC SCHOOL BRAHAMPURI DELHINORTH-EAST
432683GOVT BOYS SENIOR SEC SCHOOL BRAHM PURI DLINORTH-EAST
442700GOVT BOYS SR SEC SCHOOL BABARPUR SHAHDARA DLINORTH-EAST
452706R D J K GOVT BOYS SR SEC SCH BHAJAN PURA DLINORTH-EAST
462732GOVT. BOYS SR SECONDARY SCHOOL SONIA VIHAR DELHINORTH-EAST
472733GOVT.BOYS SR SECONDARY SCHOOL TUKHMEERPUR DELHINORTH-EAST
482734GOVT BOYS SR SEC SCHOOL NO-2 TUKHMIR PUR DLNORTH-EAST
492738GOVT BOYS SR SEC SCH 1 C-BLK YAMUNA VIHAR DLINORTH-EAST
502535NAVJEEWAN ADARSH PUB SCHOOL GAUTAM PURI DLINORTH-EAST
512536LITTLE FLOWERS PUB SSS SHIVAJI PK SHAHDARA DLNORTH-EAST
522545SIDDHARTH INTL PUB. SCH LONI RD SHAHDARA DLINORTH-EAST
532704S K V DDA FLAT EAST LONI ROAD SHAHDARA  DELHINORTH-EAST
542726GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL NO 2 NEW SEELAMPUR DELNORTH-EAST
552727GOVT BOYS SEC SCH MARGINAL BAND N. SEELAMPUR DLINORTH-EAST
562730GOVT BOYS SR SEC SCH SHASTRI PARK DELHINORTH-EAST
572731SARVODAYA KANYA VIDYALAYA SHASTRI PARK DLNORTH-EAST
582735N G R GOVT SARVO BOYS SSS GAUTAMPURI USMANPUR DLNORTH-EAST
592659GOVT SARVODAYA GIRLS SSS-1 B N NGR SHAHDARA DLIEast
602547GYANDEEP VIDYA BHAWAN SR SEC SCH YAMUNA VIHAR DLNORTH-EAST
612550NAVYUG HAPPY PUB SCH MUKAND VIHAR KARAWAL NGR DLNORTH-EAST
622684GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL DAYALPUR DELHINORTH-EAST
632692GOVT CO-ED  SR SEC SCHOOL NEW JAFRABAD DELHINORTH-EAST
642716GOVT BOYS SR. SEC SCHOOL KHAJOORI KHAS DELHINORTH-EAST
652736G SARV BAL VIDYALAYA NO-1 B-BLK YAMUNA VIHAR DLNORTH-EAST
662737G. SARVODAYA BAL VID NO.2 B-BLOCK YAMUNA VIH DLINORTH-EAST
672739GOVT BOYS SR SEC SCH-2 C-BLK YAMUNA VIHAR DLINORTH-EAST
682740RAJKIYA PRATIBHA VIKAS VID. YAMUNA VIHAR DELHINORTH-EAST
692660GOVT BOYS SR. SEC. SCH  VISHWAS NAGAR DLEast
702689GOVT BOYS SEC. SCH. G.T. ROAD SHAHDARA DELHINORTH-EAST
712690GOVT BOYS SR SEC SCHOOL MANDOLI DELHINORTH-EAST
722691GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL MANDOLI EXTN DELHINORTH-EAST
732698GOVT BOYS SR SEC SCH NO 2 MANSROVER PARK DLINORTH-EAST
742701GOVT BOYS SR SEC SCH SHIVAJI PRK SHAHDARA DLINORTH-EAST
752702GOVT BOYS SR SEC SCH GT RD SHAHDARA DELHINORTH-EAST
762703GANDHI MEMO GOVT SARVODAYA BOYS SSS SHAHDARA DLNORTH-EAST
772658GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL KANTI NAGAR DELHIEast
782619GOVT SARVODAYA GIRLS SSS NO 1 GANDHI NGR DLIEast
792620GOVT SARVODAYA BAL VIDYALAYA GANDHI NAGAR DELHIEast
802621R S KANYA VID.SHANKAR NAGAR (GANDHI NAGAR) DELHIEast

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