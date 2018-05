ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶ 2018: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶ 2018: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು "ಹಂಗ್ ಹೌಸ್" ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶ 2018 Live Updates:

ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ೧೮ ನೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತದೇ. ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು - ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜನತಾ ದಲ್ - ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ, ಅವರು ಸರಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರದಿಂದ ರಚಿಸಬಲ್ಲರು. ಹೇಗಾದರೂ, ಮತದಾನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡನೇ ಬರುವ ಮತ್ತು ಜಾನತಾ ದಲ್ ದೂರದ ಮೂರನೇ ಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು "ಹಂಗ್ ಹೌಸ್" ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು "ಹಾಂಗ್ ಹೌಸ್ನ" ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ತಾನ ಕೊಡಲ ಸಾಧ್ಯತಾ ಇದೆ, ಜನತಾ ದಲ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರವು "ಹಂಗ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ" ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ ಜನತಾ ದಲ್ ರಾಜನಾಯಕನನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 72.36 % ಮತದಾರರು ಮತದಾನ - ೫ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

For the latest Election Results & Live Updates from Karnataka log on to NDTV.com. Like us on Facebook or follow us on Twitter for updates.