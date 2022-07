IGNOU Releases June TEE 2022 Final Datesheets; Admit Card Next Week

Image credit: shutterstock.com Download IGNOU June TEE 2022 admit card at ignou.ac.in

IGNOU June TEE 2022: The Indira Gandhi National Open University (IGNOU) has released the final exam dates for the June 2022 Term End Examination (TEE 2022). The June TEE 2022 will be held from July 22 to September 5. The June TEE 2022 exam will be held in both the shifts; morning shift from 10 am to 1 pm and evening shift from 2 pm to 5 pm. The June TEE 2022 exam schedule is available on the website- ignou.ac.in.

The June TEE 2022 admit card will be released next week, IGNOU official told Careers360. The candidates who will appear in the June TEE 2022 can download the hall ticket on the official website- ignou.ac.in.

IGNOU June TEE 2022 Admit Card: How To Download

Visit the official website- ignou.ac.in Click on download June TEE 2022 admit card link Enter enrollment number, date of birth June TEE 2022 hall ticket will appear on the screen Download, and take a print out for further reference.

IGNOU June TEE 2022: Exam Schedule

July 22- Morning (10- 1 PM)- MAW001/ DECE01/ BNS041/BPYC131/ BSOE144

Afternoon (2- 5 PM)- MTT033/ MMPC014/ MIO005/BECE002/ BHIC134

July 23- Morning (10- 1 PM)- ECO08/ BCOE108/ MFP04/DECE02/ BNS042/ MAW002/BMTE141 / BMTC131

Afternoon (2- 5 PM)- CHE06/ BPY012/ MTT031/BSOC134/ BHDE141

July 25- Morning (10- 1 PM)- ECO09/ MAW003/ DECE03/BESC131 / BESE141/

Afternoon (2- 5 PM)- MVA023/ MTT032/BEGC134/ BHDE143

July 26- Morning (10- 1 PM)- MAW004/BGDG172/ BEGG172/ BPAG172/ BPCG172 / BPYG172/

Afternoon (2- 5 PM)- BPSE212/ BPAG174/ BEGG174/ BPCG174/ BHDG174

July 27- Morning (10- 1 PM)- MER004/ TS06/ MTE08/ BECC132/BEGG171/ / BPAG171/ BPCG171/ BSOG171/ BABG171 /BPYG171

Afternoon ((2- 5 PM)- CHE04/ ESO14/ MVA020/ MMPC007/ MIO002/BPAG173/ BPCG173/ BHDG173/ BSOG173/ BEGG173

July 28- Morning (10- 1 PM)- FST01/BMTC132/ BPAS186/ BPCS188/ BEGS186/ BCOS186

Afternoon (2- 5 PM)- MMPC013/ MIO004/BPAC134/ BESC132/ BSOE145

July 29- Morning (10- 1 PM)- MCO01/ MHD07/ MPSE03/ MSOE03/ MEC007/ MLIE101/MGPE009/ MFN007/ MSWE010/ MES101/ MES111/ MES131/MES041/ MAE001/ MWG007/ MWG010/ MTT016/ MJM026/MS07/ MS495/ MED007/ MLI007/ MSEI023/ MIP107/MEVE002/ MEDS005/ BCS051/ MPYE006/ MWR002/RBC005/ RCHE001/ RGGE103/ RGYE114/AED01/ BEG006/ BES017/ BFEE103/ BHC015/ BHME103/BNS031/ BNS115/ BPOI005/ BPOI105/BWEE004/ DCE05/CIT002/ MGY001/ MIR012/ MSW031 / MVE004/ BNRI104/BPVI034/ BRL010/ES344/ BPVI044/ BPVI023/BHIC131/ BCOC133/ BGYCT133/ BTMC134/ BECC104/BHIC103/ BPSC103/ BECE146/ BPCC112/ BPSC114

Afternoon (2- 5 PM)- MEG07/ MPCE011/ MPCE021/ MPCE031/ MPA007/ MPA017/ MANE002/MRDE101/ MCFT007/ MSW014/ MDE416/ MTM07/ MTTM07/ MEVE14/MDV105/ MGSE002/ MMT006/ MSTE002/ MSD017/ MBP007/ MCS22/RANE102/RPCE105/RSOE004/AEC01/ BAB102/ / BSW042/ BSWE001/ MEV025/ TS07/ BSMA002/ OSEI044/BSSI015/BHT006/ ECO07/ BES142 /BPAC107/ BSOC107/ BANC108/ BBCCT115/ BEGC108/ BHDC108/ BPSC133/BGYCT137.

July 30- Morning (10- 1 PM)-MED002/ MPYE015/ MS23/ MS43/ MS53/ MS63/ MS494/MFP05/ MES046/ MEDSE015/ MHA013/ RST004/ /ACC01/ BWEF002/ BPVI028/ BPVI038/ MDC001/BEGE145

Afternoon (2- 5 PM)- MCS043/ TS01/ MVP004/ MCS214/ BLIE228/ ECO03/ PHE14/MNM011/ BTH001/ MER008 / BSM012 / MRW001/BHDAE182/ BEGAE182/ BPSE146

August 1- Morning (10- 1 PM)- MPSE013 / MSWE003/ MPYE014/ MS22/ MS42/ MS52/ MS62/MS425/ MES045/ MHA010/ MCO021/BNS106/ BPY007/ BWEE012/ BESE046/ CHE05/ CNCC01/BAPI007/BPSC131/ BGYCT131/ BCOE144/ BGGET141/ BECC114/BHIC112

Afternoon (2- 5 PM)- MEG16/ MTTM115/MTTM15/MTM15/ MMTE007/ MEDS044/ MCS042/MCS213/APM01/ BBHF/ BHDF101/ BPVI006/ BPVI015/ BLIE226/ BMAF001/ BSKF001/FAS01/ FBG01/ FEG02/ FGT01/ FKD01/ FML01/ FMT01/ FOR01/ FPB01/FTG01/ FTM01/ FUD01/ BSM008/BSOC108/ BANC110/ BEGC109/ BBCCT117/ BHDC109/ BPCC134/ BPSE141

August 2- Morning (10- 1 PM)- (MS26/ MS46/ MS56/ MS66/ MGPE08/ MHA019/RST001/ATR01/ JMC02/MSK006/BWA001/ MDC002/BPAC131/ BZYCT131/ BGYET141/ BTMG171/BECE141/BHIC113/ BPSC113/ BPAE141

Afternoon (2- 5) PM- MCSE003/ MSW010/ MCS220/ CHE10/ BSW122/ BPC002/ BSM010/MNM012/ BTHI004/BCOC135/ / BPCC107/ BPAC108/ BSOC109/ / BEGC110/ BHDC110/BMTC133/ BESE142.

August 3- Morning (10- 1 PM)- MPYE016/ MS24/ MS44/ MS54/ MS64/ MED008/ MES047/MHA014/ BNS107/ BPYE002/ MTE12/BHMCT103/ BHDC102/ BEGC102/ BBCCT103/ BSOC132/BGGET142/ BBCCT123/ BEGC112/ BHDC112/ BHMCT113/BSOE146

Afternoon (2- 5) PM- MCS051/ TS02/ MCS215/ BLIE229/ LSE05/ BPVI007/ BPVI016/BSMA003/EPS11/BSW124/BANC133/ BCOC136/ BCHCT135/ BTMC135/ BECC106/ BHIC107/ BPSC109/BPCC108.

The detail TEE exam schedule is available on the official website- ignou.ac.in, the candidates can check the course-wise exam dates through the official notification.