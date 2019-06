GoAir Offers Domestic Flight Tickets From 1,399 Rupees

GoAir domestic sale: Bookings under the offer can be made till June 5

GoAir is offering domestic flight tickets starting at Rs. 1,399 in a limited-period offer. Bookings under the sale, which is valid for travel till July 31, 2019, can be made till June 5, according to the private airline's official website, goair.in. Under the offer, the cheapest flight ticket is on the Bagdogra-Guwahati route, starting at Rs. 1,399. Tickets on the Ahmedabad-Hyderabad are priced at Rs. 1,666, according to the carrier's portal. The announcement from GoAir comes at a time when full-service carrier Jet Airways has suspended its operations temporarily, leading to additional demand for flights in the country's civil aviation market.

Here are the ticket prices available on domestic routes under GoAir's offer:

From To Travel Period Fare starting at Ahmedabad Bengaluru Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,499 Ahmedabad Chennai Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,899 Ahmedabad Hyderabad Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,666 Ahmedabad Kochi Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,199 Ahmedabad Kolkata Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,599 Bagdogra Guwahati Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,399 Bagdogra Delhi Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,299 Bagdogra Kolkata Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,599 Bengaluru Lucknow Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,098 Bengaluru Nagpur Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,999 Bengaluru Kannur Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,820 Bengaluru Ranchi Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,499 Bengaluru Patna Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,399 Bengaluru Hyderabad Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,699 Bengaluru Ahmedabad Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,499 Bengaluru Kolkata Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,499 Bhubaneswar Kolkata Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,699 Chandigarh Mumbai Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,449 Chandigarh Bengaluru Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,989 Chennai Kannur Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,165 Chennai Ahmedabad Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,859 Delhi Bengaluru Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,149 Delhi Lucknow Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,759 Delhi Ranchi Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,199 Delhi Kolkata Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,799 Delhi Guwahati Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,999 Delhi Bagdogra Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,399 Goa Mumbai Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,850 Guwahati Delhi Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,099 Guwahati Kolkata Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,418 Guwahati Bagdogra Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,499 Hyderabad Lucknow Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,189 Hyderabad Ahmedabad Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,798 Hyderabad Kolkata Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,098 Hyderabad Kochi Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,499 Jaipur Mumbai Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,999 Jaipur Ahmedabad Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,699 Jammu Srinagar Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,559 Kannur Mumbai Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,700 Kochi Ahmedabad Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,199 Kochi Mumbai Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,881 Kolkata Hyderabad Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,998 Kolkata Patna Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,799 Kolkata Mumbai Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,339 Kolkata Ahmedabad Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,499 Kolkata Pune Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,299 Kolkata Bhubaneshwar Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,699 Kolkata Delhi Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,899 Kolkata Port Blair Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,999 Kolkata Guwahati Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,675 Kolkata Bagdogra Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,899 Kolkata Bengaluru Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,799 Lucknow Hyderabad Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,289 Lucknow Bengaluru Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,599 Lucknow Chandigarh Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,499 Mumbai Patna Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 4,449 Mumbai Kochi Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,076 Mumbai Bhubaneswar Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,999 Nagpur Bengaluru Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,898 Patna Kolkata Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,499 Patna Bengaluru Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,399 Patna Ranchi Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,499 Port Blair Kolkata Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,549 Port Blair Bengaluru Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,997 Port Blair Chennai Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 2,999 Pune Kolkata Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,699 Pune Ahmedabad Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 1,799 Ranchi Bengaluru Jun 15 - Jul 31, 2019 ₹ 3,299

In January-April period, the number of flyers rose 2.5 per cent at 464.47 lakh compared to 453.03 lakh in the corresponding period last year, according to data from aviation regulator Directorate General of Civil Aviation (DGCA).