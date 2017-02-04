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Punjab Elections 2017: Congress Tops List Of Candidates With Criminal Cases

All India | | Updated: February 04, 2017 03:37 IST
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Chandigarh:  Punjab  will hold elections for its 117-member assembly today where around 20 crore people will elect their representatives from among 1,100 candidates. According to the Association For Democratic Reforms or ADR, at 14 out of 117, the Congress has the highest number of candidates with criminal cases against them. With 12 out of 117 candidates with criminal cases against them, the ruling Akali Dal-BJP alliance and the Aam Aadmi Party tie for the second spot. The Supreme Court had in 2015 made it mandatory for candidates to reveal their criminal antecedents while filing nomination papers.
 
        Party wise break up of candidates with declared criminal cases
PartyTotal number of candidates analyzedCandidates with Declared criminal Cases
Akali9410
BJP232
Cong11714
AAP11212
BSP1118
APP777
SS152
Others59645
Total1145100
Source : ADR


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