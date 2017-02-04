Punjab Elections 2017: Congress Tops List Of Candidates With Criminal Cases

|Party
|Total number of candidates analyzed
|Candidates with Declared criminal Cases
|Akali
|94
|10
|BJP
|23
|2
|Cong
|117
|14
|AAP
|112
|12
|BSP
|111
|8
|APP
|77
|7
|SS
|15
|2
|Others
|596
|45
|Total
|1145
|100
|Source : ADR
|Party
|Total number of candidates analyzed
|Candidates with Declared criminal Cases
|Akali
|94
|10
|BJP
|23
|2
|Cong
|117
|14
|AAP
|112
|12
|BSP
|111
|8
|APP
|77
|7
|SS
|15
|2
|Others
|596
|45
|Total
|1145
|100
|Source : ADR
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