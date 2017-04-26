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MCD Election Results 2017: Unstoppable BJP Clinches Third Term In Civic Bodies

All India | Edited by | Updated: April 26, 2017 12:34 IST
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MCD Election Results 2017: Unstoppable BJP Clinches Third Term In Civic Bodies

The party's decision to promote young blood seems to have worked for the BJP.

New Delhi:  Delhi has made its choice. The BJP will rule the Municipal Corporation of Delhi for the third consecutive time. The results announced today following high-decibel campaigning by all parties, reports of electronic voting machines being tampered with and an overall voter turnout of 54 per cent on Sunday have crashed Congress' hopes which was aiming for a comeback of sorts. It also means the citizens have rejected Chief Minster Arvind Kejriwal's AAP government in the capital. 

The Yogendra Yadav-led Swaraj India, too, failed to make a mark in its electoral debut. There were independent candidates and contestants from Janata Dal (United) and Bahujan Samaj Party as well.

The party's decision to promote young blood seems to have worked for the BJP which fielded none of its 153 sitting councillors and contested the polls with only fresh faces. 

"We will bring new faces and young talent in the MCD elections. We are preparing a new army for next 10 years," Delhi BJP chief Manoj Tiwari had said before the elections. 

The erstwhile unified MCD was split into three -- North, East and South -- in 2012 and of the 272 wards, North and South corporations got 104 and East Delhi got 64. 

While in 2012, the BJP won 138 and the Congress 78, in the 2007 elections to an undivided MCD, the BJP had won 144 wards against the Congress' 59 and the BSP's 12. 

This was the first civic poll after the 272 civic wards were reshaped based on 2011 Census. The last delimitation exercise was conducted in 2007. Each ward now has an average of 60,000 people with an estimated 40,000 voters. 

Here is the list of wards in the three municipal corporations:

East Delhi Municipal Corporation
 ANAND VIHAR
 ANARKALI
 ASHOK NAGAR
 BABARPUR
 BHAJAN PURA
 BRAHAM PURI
 CHAUHAN BANGER
 DILSHAD COLONY
 DILSHAD GARDEN
 GANDHI NAGAR
 GAUTAM PURI
 GEETA COLONY
 GHAROLI
 GHONDA
 GHONDLI
 GOKAL PURI
 HARSH VIHAR
 I.P. EXTENSION
 JANTA COLONY
 JOHARIPUR
 KANTI NAGAR
 KARAWAL NAGAR-EAST
 KARAWAL NAGAR-WEST
 KARDAM PURI
 KHAJOORI KHAS
 KISHAN KUNJ
 KRISHNA NAGAR
 LAKSHMI NAGAR
 MANDAWALI
 MAYUR VIHAR PHASE-II
 MUSTAFABAD
 NAND NAGRI
 NEHRU VIHAR
 NEW SEEMAPURI
 PANDAV NAGAR
 PATPAR GANJ
 PREET VIHAR
 RAGHUBARPURA
 RAM NAGAR
 ROHTASH NAGAR
 SABOLI
 SADATPUR
 SEELAMPUR
 SHAHDARA
 SHAKARPUR
 SHIV VIHAR
 SUBHASH MOHALLA
 SUNDER NAGRI
 VINOD NAGAR
 VISHWAS NAGAR
 VIVEK VIHAR
 YAMUNA VIHAR
DALLUPURA
JHILMIL
KALYAN PURI
KONDLI
MAUJPUR
MAYUR VIHAR PHASE-I
NEW ASHOK NAGAR
SONIA VIHAR
SRI RAM COLONY
TRILOKPURI-EAST
TRILOKPURI-WEST
WELCOME COLONY

North Delhi Municipal Corporation
 ADARSH NAGAR
 AJMERI GATE
 ALIPUR
 AMAN VIHAR
 ANAND PARBAT
 ASHOK VIHAR
 BAKHTAWARPUR
 BALJIT NAGAR
 BALLIMARAN
 BANKNER
 BAWANA
 BAZAR SITA RAM
 BEGUMPUR
 BHALSWA
 BUDH VHAR
 BURARI
 CHANDNI CHOWK
 CIVIL LINES
 DELHI GATE
 DEV NAGAR
 DHIRPUR
 EAST PATEL NAGAR
 G.T.B. NAGAR
 HAIDERPUR
 HOLAMBI KHURD
 JAHANGIR PURI
 JAMA MASJID
 JHARODA
 KADIPUR
 KAMALPUR
 KAMLA NAGAR
 KANJHAWALA
 KARAMPURA
 KAROL BAGH
 KIRARI SULEMAN NAGAR
 KISHAN GANJ
 KOHAT ENCLAVE
 LAKSHMI PARK
 MALKA GANJ
 MANGOLPURI-A
 MANGOLPURI-B
 MANGOLPURI-C
 MANGOLPURI-D
 MANSAROVER GARDEN
 MODEL TOWN
 MUBARAK PUR DABAS
 MUKHERJEE NAGAR
 MUKUNDPUR
 NANGAL THAKRAN
 NANGLOI
 NANGLOI JAT
 NARAINA
 NARELA
 NIHAL VIHAR
 NILOTHI
 NIMRI COLONY
 NITHARI
 PAHAR GANJ
 PASCHIM VIHAR
 PEERA GARHI
 PITAMPURA
 POOTH KHURD
 PREM NAGAR
 QAMRUDDIN NAGAR
 QURAISH NAGAR
 RAM NAGAR
 RAM PURA
 RANI BAGH
 RANI KHERA
 RANJIT NAGAR
 RITHALA
 ROHINI-A
 ROHINI-B
 ROHINI-C
 ROHINI-D
 ROHINI-E
 ROHINI-F
 ROHINI-G
 ROHINI-H
 SADAR BAZAR
 SAMAYPUR BADLI
 SANGAM PARK
 SARAI PIPAL THALA
 SARASWATI VIHAR
 SARUP NAGAR
 SAWAN PARK
 SHAKUR PUR
 SHALIMAR BAGH -NORTH
 SHALIMAR BAGH -SOUTH
 SHASTRI NAGAR
 SULTANPURI-A
 SULTANPURI-B
 SULTANPURI-C
 SWAMI SHARDA NAND COLONY
 TIMARPUR
 TRI NAGAR
 VIJAY VIHAR
 WAZIR PUR
 WEST PATEL NAGAR
INDER PURI
MOTI NAGAR
RAJINDER NAGAR
ROHINI-I
SANT NAGAR

South Delhi Municipal Coporation
 ANDREWS GANJ
 AYA NAGAR
 BADARPUR
 BAPRAULA
 BHATI
 BIJWASAN
 BINDAPUR
 CHHAWLA
 CHIRAG DELHI
 CHITARANJAN PARK
 DABRI
 DAKSHIN PURI EXTENSION
 DARYAGANJ
 DEOLI
 DICHAON KALAN
 DWARKA - A
 DWARKA-B
 DWARKA-C
 GHUMAN HERA
 GOPAL NAGAR
 GOVIND PURI
 GREATER KAILASH
 HARI NAGAR
 HARKESH NAGAR
 HASTSAL
 HAUZ KHAS
 ISAPUR
 JAITPUR
 JANAKPURI SOUTH
 JANAKPURI WEST
 KAKRAULA
 KALKAJI
 KAPASHERA
 KASTURBA NAGAR
 KESHOPUR
 KHANPUR
 KHYALA
 KOTLA MUBARAKPUR
 LADO SARAI
 LAJPAT NAGAR
 MADANGIR
 MADHU VIHAR
 MADIPUR
 MAHAVIR ENCLAVE
 MAHAVIR NAGAR
 MALVIYA NAGAR
 MANGLAPURI
 MATIALA
 MEHRAULI
 MILAP NAGAR
 MOHAN GARDEN-NORTH
 MOHAN GARDEN-SOUTH
 MOLARBAND
 MUNIRKA
 NAJAFGARH
 NANGAL RAYA
 NANGLI SAKRAWATI
 NAWADA
 OM VIHAR
 PALAM
 PRATAP NAGAR
 PUL PEHLADPUR
 PUNJABI BAGH
 PUSHP VIHAR
 R.K. PURAM
 RAGHUBIR NAGAR
 RAJ NAGAR
 RAJA GARDEN
 RAJOURI GARDEN
 RAJPUR KHURD
 RANHOLA
 ROSHANPURA
 SADH NAGAR
 SAFDARJUNG ENCLAVE
 SAGARPUR-EAST
 SAGARPUR-WEST
 SAINIK ENCLAVE
 SANGAM VIHAR-A
 SANGAM VIHAR-B
 SANGAM VIHAR-C
 SANGAM VIHAR-D
 SANGAM VIHAR-E
 SIDHARTH NAGAR
 SITAPURI
 SRI NIWAS PURI
 SUBHASH NAGAR
 TAGORE GARDEN
 TEKHAND
 TIGRI
 TILAK NAGAR
 TUGHLAKABAD EXTENSION
 UTTAM NAGAR
 VASANT KUNJ
 VASANT NAGAR
 VIKAS NAGAR
 VIKASPURI
 VISHNU GARDEN
 ZAKIR NAGAR
ABUL FAZAL ENCLAVE
CHHATARPUR
JASOLA VIHAR
MADANPUR KHADAR
MAHIPALPUR
SARITA VIHAR

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